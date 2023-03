Cuál es la comida favorita de Pedro Pascal en las mañanas

Todas las personas tienen una comida favorita con la que arrancar el día, independientemente de si es muy nutritiva o no, aunque se recomienda que sea lo primero. Pedro Pascal también la tiene, y en una entrevista reveló cuál es su bocadillo preferido por las mañanas.

La fama que ha alcanzado el actor chileno hizo que se lo busque para absolutamente todo, desde entrevistas serias hasta para cualquier tipo de contenido. Es que el éxito de The Last of Us aumentó el reconocimiento que ya había conseguido con The Mandalorian, serie que contará con una nueva temporada.

Justamente, en la promoción de esta tercera season de la serie que pertenece al universo de Star Wars, fue invitado por LADbible para hacer su característico challenge cuyo nombre es un juego de palabras con el nombre de la franquicia de George Lucas, Snack Wars .

En un mano a mano entre Pedro y su productor Jon Favreau, hicieron comparaciones entre algunas comidas chilenas y unos snacks estadounidenses, donde el interprete de Oberyn Martell se encargó de dar detalles acerca de los nombres e ingredientes de los bocadillos de su tierra.

Le fueron mostrando comidas como Súper 8, alfajores de dulce de leche, empanadas de carne y cebolla, pan con palta, y él se encargó de describilos. Por ejemplo, contó que al relleno del alfajor lo llaman “manjar” y que se hace hirviendo por muchas horas leche condensada.

También describió que el relleno clásico de las empanadas está compuesto por carne picada, cebolla caramelizada y aceitunas, y a la hora de hablar del pan con palta, el bocadillo más sencillo, puso todo su corazón en ello.

“Este es mi favorito. Esto es marraqueta, marraqueta es pan y pan con palta es un desayuno, o para la hora del té”, exclamó y explicó Pedro, pero no solo se quedó ahí: “Básicamente, solo mueles las paltas, le pones sal y aceite de oliva. Marraqueta es un pan muy bueno de Chile. Te lo comes fresco y es un snack muy saludable”.

Esto indica que no hace falta un fastuoso presupuesto para desayunar como una estrella de Hollywood.