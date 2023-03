El tormentoso pasado de Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us

Cuando hablamos de Pedro Pascal, es muy fácil recordar todos los grandes proyectos que realizó durante los últimos años. Se hizo conocido en el mundo con sus papeles en Game of Thrones y Narcos, pero conquistó por completo a la audiencia con sus protagónicos en The Mandalorian y The Last of Us.

Sin lugar a dudas, el actor se encuentra viviendo una vida de puros éxitos, momentos grandiosos y de lujo. Aunque ahora disfruta de lo que cosechó con su talento y dedicación, lo cierto es que la estrella no siempre tuvo una vida fácil. En el pasado, tuvo que hacerle frente a momentos muy dolorosos como el exilio, los escándalos con su padre y el suicidio de su madre.

Pedro Pascal junto a su familia.

Así de complicada fue la vida de Pedro Pascal

Cuando Pedro Pascal aún era un pequeño bebé, tanto su madre como su padre formaban parte del MIR. Luego del sangriento golpe de Augusto Pinochet, la familia tuvo que esconderse ya que formaban parte de la lista negra de la dictadura. El actor, con solo seis meses, vivió en la casa de su tía junto a su hermana Javiera de tres años.

Finalmente, lograron exiliarse a Dinamarca en 1976. Tras salir de Santiago de Chile y llegar a Copenhagen, la familia se trasladó a San Antonio en Texas. Cuando José Balmaceda, padre de la estrella, finalizó su postgrado en dicho lugar se mudaron a Orange County, California. Allí, el hombre montó una clínica de reproducción asistida junto a otros dos médicos.

Dicho centro se volvió un éxito, ya que atendía a miles de mujeres de alto poder adquisitivo. De esta manera, los Balmaceda Pascal alcanzaron una vida de buen lujo. Sin embargo, todo se complicó en 1995: una investigación del diario local The Register reveló que los doctores habían tomado, sin consentimiento, los óvulos de mujeres en tratamiento para utilizarlos en la fertilización de otras pacientes que luego tuvieron hijos de esos óvulos.

Cuando estaba a punto de ser procesado, José Balmaceda huyó con su mujer y sus hijos a Santiago. Sin embargo, los únicos que se quedaron en Nueva York estudiando fueron Javiera y Pedro Pascal. Lamentablemente, Verónica, la madre del actor, no toleró todo lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, se separó de su marido y entró en una gran depresión que la empujó a suicidarse en el 2000.

Pedro Pascal junto a José Balmaceda, su padre.

Por este motivo, el actor dejó de usar el Balmaceda y utilizó el apellido de su madre. Aunque hizo este cambio, siempre sostuvo que su padre era inocente. En Chile, el tiempo terminó dándole la razón: José abrió una nueva clínica y se convirtió en uno de los mayores especialistas de fertilidad en dicho país.

Pese a que los años pasaron, el actor de The Last of Us siempre recuerda con mucho amor y dolor a su madre. Durante su presentación en Saturday Night Live, le dedicó en vivo la canción Fix You de Coldplay: “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto...“.

“A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera. Fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido. Eso me hace sentido”, comentó en una oportunidad.