Tras entrevista de Shakira, Clara Chía no se achica y reactiva su cuenta de Instagram

En la reciente entrevista que brindó Shakira al periodista mexicano Enrique Acevedo para el canal de "Las Estrellas", sus declaraciones causaron revuelo alrededor del mundo ya que la colombiana abrió su corazón y no dejó nada en el tintero con respecto a su separación del ex futbolista Gerard Piqué.

Entre varios comentarios que realizó la artista ha dejado frases contundentes. "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras", expresó la intérprete de "Monotonía". Sin embargo, estas declaraciones, que bien podrían

haber dejado en una situación vergonzosa a cualquiera, al parecer no afectaron en lo más mínimo a Clara Chía, una de las protagonistas de este triángulo amoroso, quien sin achicarse, decidió reactivar su cuanta de Instagram.

Muchos tomaron la reactivación en Instagram de Clara Chía como un gesto de valentía.

Así es que la actual novia de Gerard Piqué, volvió a poner en funcionamiento su cuenta en esta red social, la cual había suspendido semanas atrás cuando corrieron rumores de que la relacionista pública había sufrido una crisis de ansiedad y pánico, luego de la tormenta mediática que significó el lanzamiento de la "Session #53" de Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Luego de varias semanas, Clara Chía reactivó su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que esta reactivación en Instagram de Clara Chía, ha sido tomada por muchos como un gesto de valentía. Según el portal "Vanitatis", de España, la novia de Piqué ha sabido manejar toda esta tormenta mediática gracias a su familia, que está bien posicionada, y que nunca estuvo envuelta en ninguna polémica.

Según allegados a su familia, a Clara Chía le molesta el asedio de la prensa, no así las canciones de Shakira.

Amigos de los padres de la joven de 23 años, Luis Chía y Marga Martí, hablaron con el portal español y dejaron en claro cómo está sobrellevando la familia esta situación que hace meses están lidiando. "No les hace gracia, eso está claro, aunque les importa bastante poco. Les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella que no lo que diga la música de Shakira. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia, pero lo que diga una canción, eso es

hasta gracioso", aclararon, dejando ver que Clara Chía se encuentra entera.