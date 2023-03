Adamari López presume su abdomen y desata una lluvia de likes

La audiencia está fascinada con Adamari López. Desde hace años, la estrella logra entretener al público con sus diferentes facetas como artista y con su talento de nacimiento. De esta manera, la hemos visto lucirse como actriz en distintas telenovelas y actualmente como integrante del panel de presentadores de Hoy Día.

Además de resaltar en la pequeña pantalla, la celebridad también en sus redes sociales. Es una fiel fanática de Instagram, donde comparte videos cómicos que buscan robarse una sonrisa del usuario. En su última publicación, no solo provocó risas sino también suspiros con su abdomen al descubierto.

Durante el último tiempo, la cuenta de Instagram de la estrella se convirtió en un lugar donde las risas están aseguradas. En esta red social, aprovecha para mostrar su costado más divertido y dejar un poco de lado sus looks más elegantes, estilizados y modernos que antes tanto se adueñaban de su feed. Sin embargo, su hermosa siempre está presente y eso puede notarse en cada video.

En esta nueva publicación, Adamari López abrió las puertas de su hogar y en su intimidad decidió realizar un video que cosechó un total de 37 mil Me Gusta. “¿Están listos? Después no digan que no les avisé!“, escribió la presenta en la descripción de su vida. En dicha filmación, podemos verla caminar al costado de su piscina mientras hace la mímica de un gracioso audio.

“Preparen la lengua que voy a dar de qué hablar, ¡y bastante! Así que pendientes“, dice la estrella mientras modela muy sensual en su jardín y actúa perfectamente las palabras que dice el audio. Por supuesto, sus fanáticos no tardaron en reírse a carcajadas cuando se toparon con dicha filmación y se lo hicieron ver en los comentarios.

“¡Me encantas sus historias! Me rio con cada una”, “Lo que me encanta es verte auténtica, no como otras que tienen que aparentar ser lo que no son”, “Me encanta la risa de Adamari” y “Bella te quedan bellos todos tus videos”, son algunas de las respuestas que se pueden leer en la sección comentarios del posteo.

Adamari López no para de enamorar a sus seguidores de Instagram.

Para robarle más sonrisas a sus fanáticos y a los usuarios que la siguen en Instagram, la presentadora de Hoy Día decidió lucir un atuendo tranquilo y elegante, el cual la ayudó a resaltar muchísimos sus curvas. En la parte de arriba, escogió una camisa mangas largas con apliques de estrellas y que tenía un largo que llegaba a cubrirle solo el pecho.

Mientras que su pantalón era de color mostaza, un poco holgado. Debido a que el crop top que utilizó arriba dejaba su abdomen al descubierto, los usuarios pudieron observar las curvas de la intérprete y la sensualidad que maneja frente a las cámaras. Definitivamente, siempre tiene un gran estilo y una silueta esbelta.