Michelle Yeoh: Tres curiosidades sobre la vida de la ganadora del Oscar 2023 a mejor actriz

Después de tantos años y espera, finalmente Michelle Yeoh recibió el reconocimiento que se merecía. Aunque en varias oportunidades demostró su talento a través de las cámaras, fue Everything Everywhere All at Once la película que la llevó a la cima de la fama y que la ayudó a conquistar al mundo entero con su increíble interpretación.

Desde que se colocó en la piel de Evelyn Quan Wang, la protagonista principal de esta historia de comedia y ciencia ficción, la actriz se convirtió en la favorita de la audiencia y de los críticos de cine de todo el mundo. De esta manera, obtuvo importantes premios y hasta se consagró como Mejor Actriz en los premios Oscar 2023.

Sin lugar a dudas, se trata de la estrella del momento. Si tú eres una de las personas que la conoció recién con esta icónica película de A24 y tienes ganas de saber más sobre ella, entonces este artículo te encantará. A continuación, te compartimos curiosidades sobre esta talentosa actriz.

Curiosidades increíbles sobre Michelle Yeoh que debes saber

Lo que hizo antes de actuar

Aunque ahora se destaque como una de las intérpretes del momento, lo cierto es que Michelle Yeoh no siempre estuvo vinculada con la actuación. Antes de convertirse en Mejor Actriz en los premios Oscar 2023, la estrella se enamoró de la danza y comenzó a recibir clases de ballet cuando apenas tenía cuatro años.

Al parecer, es una mujer de muchos talentos y habilidades. Era tan buena en dicha disciplina, que recibió una beca para asistir a la prestigiosa escuela Royal House de Londres. Luego de tres años asistiendo a dicho lugar, no tuvo otra alternativa que olvidarse de la danza por una lesión que sufrió en su espalda.

En la década de los ochenta, la intérprete también realizó un trabajo que era muy diferente a la actuación. Debido a que es dueña de una enorme belleza, consiguió el título de Miss Malasia en 1983 y Miss Momba en Melbourne durante 1980. Su hermosura hizo que fuera considerada como una de las 50 mujeres más bellas del planeta, de acuerdo con un artículo que compartió la revista People en 1997.

Su primera vez frente a las cámaras

Al igual que muchas celebridades que en la actualidad triunfan en Hollywood, Michelle Yeoh también tuvo su primera oportunidad frente a las cámaras gracias a un anuncio comercial. Durante la década de los ochenta, precisamente en 1984, la intérprete realizó una publicidad para la TV junto a Jackie Chan.

Pese a que dio vida a un personaje muy secundario, la reconocida estrella de artes marciales quedó fascinada con ella. Los caminos de la vida hicieron que unos años después ambos trabajaran juntos en una película.

Los éxitos que la hicieron famosa

Aunque la estrella realizó en 1984 su primer largometraje, lo cierto es que tardó en hacerse conocida en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El éxito llegó gracias a El mañana nunca muere, una película de James Bond donde se integró por primera vez a la historia un personaje femenino asiático. Al ponerse en la piel de Wai Lin, la actriz consiguió una fama impresionante. Michelle Yeoh, la estrella de A24 que ganó un Oscar a Mejor Actriz.

Su segundo éxito mundial llegó en el 2000, cuando Michelle Yeoh se sumó al elenco de la película Tigre y dragón dirigida por Ang Lee. Luego de haber hecho danza durante años, la intérprete pudo demostrar sus destrezas físicas al colocarse en la piel de Yu Shu Lien y realizar artes marciales. Cabe destacar, que la estrella no necesitó de dobles para ninguna escena de acción.

Después de casi 22 años, la intérprete se encuentra nuevamente en boca de todos por su talento. Con 60 años, conquistó el corazón de todos con su increíble trabajo en Everything Everywhere All at Once. Una película que la hizo ganar en la categoría de Mejor Actriz en los premios Oscar 2023, y que la convirtió en la primera mujer asiática en consagrarse en dicha categoría.