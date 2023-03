Los tres momentos más emotivos de los Premios Oscar 2023

Como ocurre todos los años hace muchísimo tiempo, la Academia se encarga de premiar a las personas más influyentes del cine. En esta ocasión, los premios Oscar 2023 le otorgaron estatuillas a los directores, guionistas, actores, películas que se destacaron durante el año pasado. Como era de esperar, fue una velada única de puras emociones.

El público no solo festejó la consagración de sus favoritos, sino que también se entretuvo con cada presentación y también se emocionó hasta las lágrimas con varios sucesos. Por este motivo, hoy recordaremos los momentos más emotivos que tuvieron lugar en la 95º edición de dichos premios.

Los momentos más emotivos de los premios Oscar 2023

Ke Huy Quan gana como Actor de Reparto

Ke Huy Quan saltó a la fama cuando era pequeño gracias a Steven Spielberg, ya que se convirtió en uno de los icónicos integrantes de Los Goonies. Aunque luego realizó algunas películas, la estrella no tuvo otras grandes oportunidades y desapareció del mundo del cine. Sin embargo, tras nunca bajar los brazos, regresó con la película más premiada de la noche.

La estrella formó parte de Todo a la vez en todas partes, donde se colocó en la piel del marido del personaje protagonista. Su interpretación fue tan exquisita, que el actor ganó diferentes premios ya noche alzó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto. Por supuesto, su discurso fue uno de los momentos emotivos más destacados de la noche.

"Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndolo. Mamá, acabo de ganar un Oscar", arrancó diciendo el actor en los Premios Oscar 2023, mientras sostenía la estatuilla y miraba al público. “Mi viaje empezó en una embarcación. Pasé un año en un campamento para refugiados y de repente estoy aquí".

"Dicen que historias como estas solo pueden ocurrir en una película, pero me ha pasado a mí. Esto es el sueño americano. Gracias a la academia por este honor único en la vida. Gracias a mi madre por los sacrificios que hizo para que yo estuviera hoy aquí, gracias a mi hermano pequeño que me llama todos los días", expresó entre lágrimas.

"Los sueños son algo en lo que hay que creer, y yo casi renuncié a los míos. A todos los que estén ahí: sigan soñando, mantengan sus sueños con vida. Gracias por darme esta nueva bienvenida. Los quiero. Gracias", cerró la estrella.

John Travolta recuerda a su amiga

Como ocurre en todas las ediciones de los premios de la Academia, en un momento en particular de la velada deciden homenajear a todas las personas del séptimo arte que perdieron la vida en el último tiempo. En dicha ocasión, el In Memoriam fue presentado por John Travolta.

El protagonista de Pulp Fiction no vivió grandes momentos en el 2022, ya que lamentablemente tuvo que despedirse de dos grandes amigas y compañeras: Olivia Newton John y Kistie Alley. Cuando le tocó presentar este tributo anual, al intérprete se le quebró la voz cuando mencionó a su compañera de Grease. Con lágrimas asomándose en su mirada, todos los invitados decidieron comenzar a aplaudirlo para darle fuerzas.

Brendan Fraser gana como Mejor Actor

Brendan Fraser no tuvo una vida fácil. Luego de protagonizar varias de las películas más famosas, la estrella desapareció de Hollywood. En dicho exilio autoimpuesto, el actor tuvo que pasar por un divorcio costoso, problemas de salud por las heridas sufridas durante el rodaje de escenas de acción y la denuncia que realizó contra Philip Berk, ex responsable de los Globos de Oro, por haberlo agredido sexualmente.

Por suerte, la vida le dio una segunda oportunidad e hizo justicia. Ahora brilla gracias a The Whale, una película donde muestra todo su potencial y su deseo de brillar en el mundo de la actuación. Su interpretación lo convirtió en uno de los favoritos de la noche, y finalmente terminó llevándose a su casa el premio a Mejor Actor. Los Premios Oscar 2023 emocionó a la audiencia de las redes sociales.

“Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta. Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, comenzó diciendo la estrella en los Premios Oscar 2023.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó muy emocionado.