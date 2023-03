Las inesperadas indirectas de Gerard Piqué para Shakira

La enemistad entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Desde que ambos anunciaron su separación, el público ha estado atento a la gran disputa por la tenencia de sus hijos y por la supuesta infidelidad que cometió el ex futbolista cuando aún se encontraba viviendo bajo el mismo techo con la colombiana. Por supuesto, esto se intensificó cuando Clara Chía apareció en el mapa.

Desde que el ex deportista se muestra muy enamorado junto a la muchacha, la estrella musical ha lanzado diferentes canciones donde habla sobre la ruptura, sobre el gran dolor que siente su corazón y sobre la infidelidad que protagonizaron su ex pareja con su actual amor. Ante tantas indirectas, el español decidió responderle.

¡Tremendo!: las indirectas de Gerard Piqué para Shakira

Luego de la popular canción que la colombiana lanzó con Bizarrap, en donde critica fuertemente a Gerard Piqué y Clara Chía; la audiencia está muy atenta a lo que ocurre entre estos ex tortolitos. Principalmente desde hace unas semanas, ya que en todas las radios y plataformas suena la canción TQG junto a Karol G, donde ambas critican a sus ex parejas.

Debido a que está cansado de ser el centro de atención y el protagonista de todas las canciones de Shakira, el ex futbolista decidió romper finalmente el silencio. De esta manera, fue invitado a un programa de radio llamado “El Món a Rac1“, en donde se animó a hablar sobre la controversia que generaron todos estos temas musicales y sobre el escándalo que protagoniza desde hace meses.

“Yo estoy bien. La frase ‘cuando te haces mayor, querer es dejar marchar’ no era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera”, declaró durante la charla el español. Aunque evitó nombrar a la madre de sus hijos, está claro que todas sus declaraciones fueron dedicadas a ella.

Debido a que la Music Sessions Vol. 53 fue un éxito en todas partes del mundo, Piqué se refirió a este tema musical que tan mal parado lo deja a él y a su actual novia. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos“, comenzó diciendo la estrella.

“No quiero decir nada al respecto (de la canción de Shakira y Bizarrap), cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”, agregó. Sin lugar a dudas, Gerard no está a favor de los temas y de la importancia que la cantante le está dando a la separación.

Gerard Piqué se cansó y le responde a Shakira.

En la entrevista también fue cuestionado por incluir a su hijo Milán durante una de las transmisiones de la “Kings League”, la cual causó controversia por hablar de temas que no son adecuados para menores:

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Me pidió mi hijo participar en el proyecto y lo hice, tal y como participó me siento muy orgulloso. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible”.