El exclusivo avión privado de Marco Antonio Solís

Desde hace muchísimos años, Marco Antonio Solís cautiva y entretiene a la audiencia con su voz tan única. La estrella ha lanzado un sinfín de álbumes, tanto en grupo como en solitario, que se convirtieron en enormes éxitos en diferentes partes del mundo. El dinero recaudado lo convirtió en dueño de una gran fortuna, con la cual aprovecha para darse varios gustos.

Además de ser dueño de propiedades lujosas y de visitar diferentes países cuando desea vacacionar, la estrella también posee un exclusivo avión privado que utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Debido a que actualmente se encuentra de gira, el intérprete mostró dicho avión en sus redes sociales.

El enorme y excéntrico avión privado de Marco Antonio Solís

Debido a que Marco Antonio Solís siempre se encuentra enfocado en su carrera y busca brindarles grandes espectáculos a sus fanáticos, el cantante suele estar visitando diferentes ciudades y países para llevar a cabo impresionantes conciertos. Actualmente, está llevando a cabo El Buki World Tour 2023.

Con este show, la estrella tiene planeado visitar más de 40 ciudades. Por lo tanto, como quiere llegar siempre a tiempo y poder ensayar antes de realizar el concierto, prefiere trasladarse en su exclusivo avión privado. Para mostrar un poco el detrás de escena, la estrella compartió un video en donde se puede ver que le gusta viajar con estilo.

“Eternamente agradecido con este fin de semana de sold outs tan maravillosos en #SanJosé y #Reno con el comienzo de la gira. Es momento de regresar unos días a casa para prepararnos para las siguientes fechas en #Denver #MarcoAntonioSolís #California #Nevada #ElBukiWorldTour2023 #soldout #WORLDTOUR”, escribió el cantautor como pie del clip.

En dicha filmación, la cual obtuvo más de 16 mil “Me Gusta“, Marco Antonio Solís se muestra al lado de su avión privado. Las imágenes son realmente sorprendentes, y no tuvo mejor idea que musicalizar el momento con el tema “¿A Dónde Vamos A Parar?”. Con respecto a la aeronave, esta no se puede ver cómo es por dentro pero no caben dudas de que es un gran lujo y que es bastante espaciosa.

Marco Antonio Solís mostró su avión privado y sorprendió a todos.

Definitivamente, este avión privado es su gran aliado. Aunque actualmente se encuentra realizando espectáculos en solitario, el cantante también tiene planeado grandes proyectos para lo que resta del 2023. Para suerte de sus fanáticos, el artista se subirá nuevamente a los escenarios con Los Bukis.

Recordemos que durante 2021 y 2022, la famosa banda musical sorprendió a sus seguidores al llevar a cabo una gira de reencuentro. Luego de agotar localidades y de cantar sus grandes éxitos, los integrantes del grupo se preparan para realizar una participación especial en el festival “Bésame mucho“ el 2 de diciembre en Los Ángeles, California.