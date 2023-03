La reveladora confesión de Paulina Rubio sobre Susana Dosamantes, su madre difunta

Existe una gran verdad sobre las personas que abandonan la vida en el plano terrenal: jamás nos dejan del todo, siempre queda su recuerdo presente, su sonrisa nítida, su mejor abrazo, lo más lindo que nos enseñaron y el amor que es eterno. En julio de 2022 falleció Susana Dosamantes, la madre de Paulina Rubio, y esto significó una pérdida muy dolorosa para la cantante que aún no se recompuso del todo y que aseguró que tiene una manera muy particular de comunicarse con su progenitora.

La cantante acudió al programa Hoy, donde recordaron a Susana Dosamantes, quien también fue una conocida actriz y, además de promocionar su más reciente tema, No es Mi Culpa, "la chica dorada" compartió cómo se mantiene en comunicación con su mamá.

Paulina Rubio extraña mucho a su mamá Susana Dosamantes, y confesó que tiene una forma muy particular de comunicarse con ella.

Durante el programa de televisión, Paulina reveló que se comunica con su mamá a través de un diálogo directo con ella: "es interesante, algunas personas en casa también han tenido alguna pérdida y poco a poco. Hay que hacer cosas que nos saquen la sonrisa, tomar el sol, bailar, cocinar, cortarle el pelo a alguien, todas las herramientas que al final la pandemia nos dio de supervivencia".

Paulina Rubio abordó el duelo y dijo que la frase No es mi culpa que da nombre a su más reciente tema también es una forma de reinvindicarse en todos los aspectos: "hay mucha gente que ha tenido muchas pérdidas y no solamente el duelo, sino hay que tratar de distraernos, de entender que la vida es una, que es corta y no es mi culpa y quiero hacer ese ejercicio de diversión".

En el programa también recordaron cuando en otra emisión de Hoy, tanto Susana Dosamantes, como Paulina Rubio estuvieron juntas, tras lo cual la cantante se mostró conmovida y dijo que su mamá se fue "como una estrella fugaz y sin preguntar mucho". Paulina extraña mucho a su madre y la recuerda con tristeza y nostalgia pero le rinde homenaje en cada canción que compone.