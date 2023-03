The Last of Us: primeros adelantos de la segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal

Pedro Pascal no estaba nominado en ninguna terna de la última gala de los Premios Oscar pero no debe faltar mucho para que eso suceda ya que este 2023 es el verdadero protagonista de la televisión con su participación estelar en The Mandalorian por Disney + y The Last of Us en HBO. El domingo pasado fue el estreno del noveno episodio de la serie y tuvo un final a la altura del programa por lo que los fans están ansiosos por conocer todo lo que nos espera más adelante con el show que desde enero cautivó a grandes y chicos.

Desde el 15 de enero en adelante, el público se vio cautivado con esta primera adaptación en pantalla del mítico videojuego de PlayStation, a cargo de Craig Mazin y Neil Druckmann. Esta historia se ubica veinte años después de que la civilización moderna se vea amenazada por una pandemia. Es allí que uno de los sobrevivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir.

Se dieron a conocer algunos detalles de lo que nos espera en la segunda temporada de The Last of Us.

La primera entrega del programa llegó a su fin este último domingo, con el relato en un punto de incertidumbre para quienes no sepan nada de la secuela del videojuego. A modo de adelanto, Mazin y Druckmann mencionaron: "Hay más The Last of Us por venir, y creo que el equilibrio no siempre se trata solo de un episodio, o incluso de un episodio a otro, sino de una temporada a otra. Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante, y quizás de diferentes tipos".

Una de las discusiones entre el fandom fue acerca de los pocos infectados que se vieron y que intentarán resolver en la segunda temporada. Sobre esto, dejaron en claro que en los primeros episodios buscaban enfatizarse en el poder de las relaciones y trataron de encontrar significado dentro de los momentos de acción: "Después de todo, no lo estás jugando, lo estás viendo, y aunque a mucha gente le gusta ver el juego, debe ser un poco más centrado y útil cuando lo ponemos en la televisión", cerró.

Esto último que mencionan parece haber sido el camino correcto al momento de adaptar la historia, ya que poner el foco en los personajes principales y en sus historias personales fue lo que hizo resaltar a cada uno de ellos, y también los hicieron más queribles para los fanáticos. Por el momento no hay más información acerca de la segunda temporada de The Last of Us ni una fecha de estreno anunciada.