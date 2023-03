¿Qué fue de la vida de Catalina Sandino Moreno, la única actriz colombiana que fue nominada a un Oscar?

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias tiene una historia muy particular con respecto a las artistas latinoamericanas que han brillado en exitosas producciones de Hollywood, sin embargo, fueron muy pocas las que llegaron a recibir nominaciones por sus participaciones cinematográficas. Es el caso de Catalina Sandino Moreno, la única actriz colombiana que ha sido nominada al Oscar como “Mejor Actriz” por su protagónico en el film “María Full of Grace”, estrenado en el año 2004.

Ahora, la pregunta es qué fue de la vida de Catalina, quien hace 19 años fue destacada con esa nominación que daba cuenta de su talento y que la había otorgado el reconocimiento mundial en la industria del espectáculo.

Catalina Sandino Moreno fue nominada al Oscar a "Mejor Actriz" en el año 2004.

Como había confesado en algunas entrevistas, luego de ser nominada en numerosos festivales internacionales de cine, la actriz colombiana fue a vivir a Nueva York. Allí, participó en varias series de televisión, de las cuales se destacan “The Affair” y la más reciente “From”, un thriller sobrenatural filmado en Canadá.

En una reciente entrevista con el medio “Red92.com” de Colombia, la actriz habló sobre cómo se maneja con el idioma en sus películas. "No he vuelto a actuar en español. Como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en Estados Unidos", dijo Catalina.

Catalina vive hace más de 20 años en Estados Unidos y ha participado en numerosas series exitosas.

Con respecto a su vida personal, Sandino Moreno es madre de un hijo adolescente, de quien comparte algunas fotografías a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, la actriz publicó en diciembre de 2022 unas imágenes de un viaje a París que realizaron juntos, donde se puede apreciar la excelente y cercana relación madre e hijo que tienen.

De acuerdo a su biografía oficial de los Golden Globes, Catalina Sandino Moreno está casada con el camarógrafo David Elwell, y hasta la fecha ha sido reconocida en 33 créditos profesionales, destacándose exitosas series como “Barbarians”, “The Quarry” y la cinta “The Twilight Saga: Eclipse”.

En diciembre pasado el sitio “Deadline” confirmó la participación de Catalina Sandino Moreno en la película “Ballerina”, un spinoff de la exitosa cinta “John Wick”, en la cual será compañera de elenco de Ana de Armas, Anjelica Huston, Ian McShane y Lance Reddick.