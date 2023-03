Julio Iglesias Jr. y sus ganas de homenajear a su padre

Julio Iglesias Jr. comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo, sin embargo, su pasión por la música lo llevo a lanzar su primer disco llamado “Bajo mis ojos” en 1999. Ahora, con años de experiencia y trayectoria, el cantante tiene ganas de honrar a su padre, Julio Iglesias, con una producción interpretando sus temas más icónicos. "Me encantaría cantar otro disco entero con canciones tan bonitas de mi padre que llevo escuchando toda la vida", reveló el artista al medio “People en Español”.

Julio Iglesias Jr. está lanzando en este momento un nuevo álbum titulado “Under the covers”, en donde despliega su talento en 10 de sus temas favoritos acompañado por una Big Band, donde incluye canciones como "What's going on", "Careless whisper", "Shape of you", "I'm too sexy" y "Wicked game", entre otras, además de incluir un tributo a Stevie Wonder.

Julio Iglesias Jr. quiere grabar un álbum con canciones icónicas de su padre.

"Es un sueño hecho realidad en el sentido de que siempre he querido hacer un disco así, que vaya mucho con mi personalidad, con la música que llevo escuchando durante muchos años. Y es maravilloso poder hacer un disco Big Band con un gran productor que es Rudy Pérez. Con esas canciones que llevo escuchando toda la vida, que me encantan, que me apasionan, que significan muchísimo para mí y que he tenido la gran suerte de poder grabarlas con este estilo. Canciones que todo el mundo conoce, pero está producido de una manera diferente. Lo bonito de la música es que hay diferentes estilos, diferentes maneras de interpretarla y de producirla. A mí, definitivamente, este estilo me encanta", expresó el hermano de Enrique Iglesias.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco de Julio Iglesias Jr. llamado “Under the covers”.

El cantante cree que esta propuesta musical puede llegar a tener varios tomos del mismo estilo. "Creo que lo bueno de este disco es que puede haber volumen 1, 2, 3 y definitivamente me encantaría hacer canciones originales en este estilo", comentó Iglesias Jr.

Asimismo, el cantante se refirió a los idiomas en los que puede llegar a cantar en este tipo de proyecto. "Tengo la gran suerte de haber vivido en Estados Unidos toda mi vida, como soy un chico español, cantar en español, en inglés, en francés, en italiano. Este disco surgió de esta manera, no descarto, en ningún momento, hacer un disco de este estilo en español, incluso, estamos ya pensando en las canciones para hacer un disco en español o traducir este mismo disco en español", concluyó.