Luciendo transparencias, Dua Lipa levanta suspiros mostrando su increíble figura

Dua Lipa logró consagrarse no solamente como una de las figuras más importantes de la música sino que también es toda una referente en temas de moda. Y esto tiene que ver con el hecho de que no pasa desapercibida con cada uno de los looks que elige llevar, marcando tendencia a cada gala o evento al que asiste.

Dua tiene el poder de no dejar indiferente a nadie en cada una de sus apariciones, y la Semana de la Moda de Milán no iba a ser menos. ¿Con qué se lució en esta oportunidad? Con transparencias, un clásico de esta temporada.

Dua Lipa causó sensación con su mono de transparencias.

Con un vestido de transparencias, ropa interior negra y melena oscura XXL, la estrella británica se hizo presente en el front row de la presentación de GCDSwear. Los cuerpos al natural están de moda y llegaron para cautivar.

Las transparencias son una manera de dejar el cuerpo al descubierto pero de manera elegante y apta, y con este reciente diseño negro que llevó Dua logró cautivar a todas como un outfit ideal para salir un sábado a la noche.

La cantante ha dejado que todos los presentes y los flashes contemplen por sí mismos que no hay filtro alguno en su sensacional figura y que su físico es de privilegio. No hay retoque que valga mostrándose al natural, y ella lo demostró con estas transparencias que no tienen desperdicio.

Con sus piernas infinitas y su abdomen trabajado, a Lipa le vino excelente lucir una de las modas que ha dado el salto de la pasarela al street style. Una combinación negra transparente hasta los pies, pero en versión pantalón campana, de manga larga ceñida que se extiende hasta formar una especie de guante y cuello alto con un gran escote en la espalda.

Debajo de sus transparencias utilizó ropa interior negra, sencilla para contrastar con la sensualidad de la prenda protagonista con flores de guipur salpicando todo el mono. Agregó toques rojos en su atuendo, con un bolso corazón y uñas pintadas en dicha tonalidad.