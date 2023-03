Esta es la razón por la que Paulina Rubio no permite que Gerardo Bazúa se lleve a su hijo a Culiacán

El vínculo entre padres e hijos suele ser más difícil cuando los progenitores se separan y, además, viven en ciudades distintas y muy alejadas. En una entrevista reciente con Ventaneando, Gerardo Bazúa reveló que no pudo pasar Navidad ni Año Nuevo con su hijo porque Paulina Rubio se negó rotundamente a que se llevara al niño a Culiacán. ¿Te imaginas el motivo que tuvo la artista para rechazar el plan?

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa continúan en una batalla después de que el cantante denunciara que la ex Timbiriche no le dejó pasar las fiestas de diciembre de 2021 con el hijo de ambos en Culiacán. Argumentando que la capital de Sinaloa es un lugar muy inseguro y que su hijo menor corre el riesgo de sufrir violencia o ser secuestrado, Paulina logró echar abajo los planes del cantante.

Paulina Rubio no deja que su hijo vaya a Culiacán junto a su padre Gerardo Bazúa.

Ante este escenario, Gerardo confesó en entrevista para el programa Ventaneando, que gracias a la Corte de Estados Unidos, su hijo no puede convivir en este momento con su familia en la entidad conocida como la cuna del narco. “Lástima por mi hijo que se pierde del amor de sus primos, de sus abuelos, de sus tíos y de poder estar así, pero bueno, ya no quedó en mí, no fue por mí”, manifestó con tristeza el artista.

Por otra parte, el intérprete negó ser de las personas que firman contratos de confidencialidad cuando inician un romance con alguna famosa, tal como el reciente caso que denunció el actor José Ángel Bichir con Belinda.

Gerardo Bazúa fue el segundo matrimonio de Paulina Rubio.

“No, nunca firmé esas cosas, yo no soy parte de eso, lo que pasa es que cuando uno es caballero no tienes que firmar nada, entonces digo, yo no tengo que decir nada, ya lo bonito ya lo viví, lo malo también se vivió y ya lo pasado, pasado, como dijo José José”, explicó al respecto.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su relación con Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate y por ser el padre del hijo mayor de La Chica Dorada, Bazúa bromeó con el tema y negó tener contacto cercano con él.

Paulina Rubio junto a sus hijos.

“No, bien, pues no nos damos besitos ni nada de esas cosas, no sé por qué me preguntas eso, llevo una buena relación con él, nada más, lo conozco, lo veo dos o tres veces y tan tan”, concluyó Gerardo Bazúa.