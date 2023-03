Cuánto cuesta pasar una noche en la casa de Sarah Jessica Parker

Más allá de las decenas de proyectos exitosos que tiene en su carrera, Sarah Jessica Parker quedará marcada para siempre por su personaje como Carrie Bradshaw en la icónica serie 'Sex and the City', y más aún ahora que retomó su papel para la continuidad de la historia en 'And Just Like That'.

Desde que Parker se abrazó a este personaje a partir de 1998, rol por el cual ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, se consolidó como una de las figuras más importantes del mundo Hollywood, reuniendo muchos fans en todo el planeta.

Series como Sex and the City marcaron un antes y un después en la TV.

Series como 'Sex and the City' provocaron que más de uno tenga la fantasía de viajar a las espectaculares casas que sus protagonistas tenían en Los Hamptons, el exclusivo destino vacacional por excelencia de los neoyorquinos. Y ahora eso es posible.

La elección de dicho destino en cuestión aumentó con las redes sociales, y el poder ver de cerca detalles estas espectaculares villas ubicadas al sur de Long Island es sin dudas un enorme aliciente.

Tal es así como Sarah Jessica abrió las puertas al público de la casa de la playa que tiene en Los Hamptons, concretamente en Amagansett. A través de la plataforma Booking.com, existe la oportunidad exclusiva de hacer una escapada de dos noches.

“Cuando diseñamos este espacio, nuestra meta fue crear una escapada perfecta para familiares y amigos que sea cómoda, privada y que acentuara la proximidad a la playa”, compartió la propia Parker describiendo la propiedad dentro del sitio web.

Así es la casa de Sarah Jessica Parker en Los Hamptons.

La cabaña está situada a pasos de la costa y tiene acceso hacia una de las playas más privadas de Los Hamptons. Cuenta con tres habitaciones y es perfecta para los amantes de la moda, ya que un placard está lleno de calzados diseñados por Sarah Jessica. Además, incluye una terraza y un amplio patio privado para relajarse.