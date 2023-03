Tiktoker Asegura que Gerard Piqué le propuso hacer un trío: "fue un trauma total"

Cuando un usuario de TikTok comienza un video diciendo "Story Time", es el tiempo en el que relatan historias personales cargadas de humor con un final inesperado. Es así que recientemente Cristina Duzzi, publicó un video donde aseguró que el ex futbolista Gerard Piqué le propuso hacer un trío a su hermana cuando todavía estaba con Shakira.

La joven relató que en 2019, su hermana menor, que en este entonces tenía 19 años, se encontraba con una amiga en la discoteca "Otto Zuts" de Barcelona cuando un colaborador del ex defensor presuntamente le hizo la propuesta indecente.

Al ser rechazado por la tiktoker, Gerard Piqué se molestó y les pidió que se retiren del lugar.

Duzzi relató lo que el empleado del ex de la cantante colombiana dijo supuestamente. "Fueron un miércoles, un día superrandom. Se acerca el seguridad de Piqué, o sea, su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de unir los 2 VIP y, sabes, seguir pasando la noche", propuso el guardia.

Según lo que contó Cristina, luego de eso, el funcionario volvió a realizarle una nueva propuesta. "Este mismo hombre se acerca y les dice que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos y ellas como '¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver' y él se molestó mucho y les dijo no, no es ninguna foto y tal y bueno nada, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto y así quedó", relató.

Cuando supuestamente Gerard Piqué le hizo la propuesta a la tiktoker, el jugador todavía estaba con Shakira.

Como era de esperarse, llovieron gran cantidad de comentarios, y la propia protagonista de la historia fue la encargada de dar más detalles de aquella situación. "Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos". Según ella, un seguridad del grupo del futbolista se les acerca y les dice: "Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes" a lo que ella respondió: "no hay ningún problema".

La tiktoker aseguró que Piqué estaba con su hermano y unos amigos, y que ellos no quisieron sacarse fotos, pero le propusieron hacerlo "en el after party". Siempre según la protagonista de la historia, el "after" se iba realizar en la casa del empresario "donde se arman unas fiestas superbuenas".

"Después él se me acerca y me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga". La joven a la que Gerard Piqué encaró en la disco, aseguró que esta experiencia "fue un trauma total". Luego de lo ocurrido, la tiktoker abandonó el lugar junto a sus amigas.

Tras viralizarse ambas historias, ambas hermanas eliminaron los videos de sus redes, sin que se pueda comprobar la veracidad de sus relatos.