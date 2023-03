Estas fueron las telenovelas en las que participó Adamari López

Sin lugar a dudas, Adamari López es una de las figuras del espectáculo más queridas por el público. Si bien desde hace tiempo se dedica a la conducción, tuvo su exitosa carrera como actriz de telenovelas, donde se hizo popular y brilló gracias a su gran talento.

Cuando Adamari se alejó del mundo de las telenovelas, se dedicó a la conducción del matutino "Hoy Día" de Telemundo, en donde con su carisma enamora cada mañana a sus millones de fieles seguidores.

Sin embargo, su participación en exitosos melodramas ha dejado una huella imborrable, y aún hoy muchos recuerdan sus participaciones en importantes producciones.

Adamari López se destacó en telenovelas juveniles.

Estas son las telenovelas en las que Adamari López participó

Si bien Adamari López ha participado en varias telenovelas en su Puerto Rico natal, la hoy conductora saltó a la fama al llegar a México y trabajar para producciones de Televisa en 1997.

Sin ti (1997)

La primera producción en la que trabajó en México fue "Sin ti". "Ese fue un hito en mi vida porque con esa novela mi carrera llegó a otro nivel y se comenzó a desarrollar de manera diferente. Televisa era nuestro Hollywood", escribió López en su libro "Viviendo".

Camila (1998)

En 1998, tuvo su primera gran experiencia en Televisa, ya que grabó "Camila" que le valió un contrato de exclusividad con la televisora. "Entrar a Televisa sin duda cambió mi vida. Pasé de ser la Adamari actriz con proyectos en Puerto Rico y Venezuela a la Adamari reconocida a nivel mundial", dijo Adamari en una oportunidad.

Rápidamente Adamari López se convirtió en una de las estrellas de telenovelas más reconocidas.

Locura de amor/ Amigas y Rivales (2000)

Gracias a su belleza y talento se convirtió rápidamente en una de las estrellas juveniles más reconocidas. En el Canal de las Estrellas participó en dos telenovelas para jóvenes que fueron "Locura de amor" y "Amigas y rivales", esta última compartió créditos con Ludwica Paleta y Angélica Vale, e interpretó a una mujer con VIH.

Gata salvaje / Mujer de madera (2002-2004)

Consolidada en el rubro, le tocó participar en telenovelas para un público más maduro como "Gata salvaje" junto a Marlene Favela y Mario Cimarro, y "Mujer de madera" junto a la fallecida Edith González, Gabriel Soto, Jaime Camil, entre otros.

Bajo las riendas del amor (2007)

Luego de unos años de ausencia debido a su batalla contra el cáncer, el gran regreso de Adamari a las telenovelas fue con "Bajo las riendas del amor", donde interpretó a una villana y fue compañera de elenco de Adriana Fonseca, Víctor González y Gabriel Soto. "Al estar ausente del medio durante dos años no sabía qué esperar, pero el público me recibió con muchísimo cariño. Además, de inmediato me volví a conectar con un lado mío que se había apagado durante esos dos años y fue un alivio volver a encontrarme", expresó en aquel momento.

Alma de Hierro (2009)

La última telenovela que la actriz realizó en México fue "Alma de hierro" donde encarnó al personaje de "Rita". Luego, Adamari López se mudó a Miami, donde brilló como conductora de programas de televisión.