Emily Ratajkowski sacude las redes con una foto completamente desnuda

La naturalidad está de moda y no precisamente por las fotos sin maquillaje o sin filtros que comenzó a hacerse tendencia entre las celebridades más famosas del mundo. Sino que se hace foco en las diversas figuras que durante estas semanas protagonizaron varios desnudos, entre ellos el de Emily Ratajkowski.

Cara Delevingne, Ashley Graham, Dulceida o Kylie Jenner son algunas de las estrellas que han mostrado sus cuerpazos tal y como vinieron al mundo, sin temblarles el pulso. Sin embargo, por estas horas fue Ratajkowski quien se sumó a esta tendencia, con una foto vintage que llamó la atención de todos.

Emily Ratajkowski sacude las redes en cada posteo que realiza.

La famosa modelo lo hizo en conmemoración con Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar este 8 de marzo, acudiendo a su cuenta de Instagram para publicar una de las fotos más sensuales de su archivo.

La instantánea que publicó tuvo como escenario el baño de su casa, posando con su brazo estratégicamente ubicado para evitar la censura de Instagram pero sin evitar que dicha postal se viralizara inmediatamente.

"Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las que celebran", escribió Emily dentro de sus stories de Instagram, con dicha foto que linkeaba hacia una publicación que había hecho tiempo atrás, ya que la mostraba con su pancita de embarazo.

La imagen, vale destacar, es del año 2021 ya que fue para ese periodo en el que EmRata estaba gestando la llegada de su (hasta ahora) único hijo Sylvester Apollo, fruto de su relación con quien al día de hoy es su exmarido, Sebastian Bear-McClard.

La foto de Emily Ratajkowski recordando su embarazo completamente desnuda.

"A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. Tomé esto en un día en el que me sentía como lo último. De cualquier manera, sé que voy a extrañar este bache y esas patadas muy pronto", detalló Ratajkowski en la publicación original.

Esta no es la primera vez que la modelo se desnuda en redes sociales. Sin ir más lejos, cabe destacar que hace unas semanas confirmó su noviazgo con el cómico Eric André con una foto que los mostraba a ambos sin nada de ropa. Previo a esto, días antes también se había desnudado para una sesión de fotos con los reconocidos hermanos Morelli.