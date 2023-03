Karol G celebró el buen recibimiento de ‘Mañana será bonito’ con un look suelto de ropa para el infarto

A esta altura, no hay quien no sepa que Karol G es la artista latina del momento. Poco a poco su música se fue imponiendo con grandes guiños y cada vez era más la gente que quería saber quién era esta mujer que cambiaba de color su larga cabellera y hacía mover el cuerpo al ritmo de sus canciones. Este 2023, la oriunda de Medellín cumplió un nuevo sueño con el lanzamiento de Mañana será bonito, su más reciente álbum que ya fue muy bien recibido por sus fanáticos y a la Bichota le explota el corazón de alegría.

“Muy bonito", así es como vieron los fans de Karol G a su ídola en las fotografías de lo que es su nuevo álbum musical que lleva por título Mañana será bonito. Esta hermosa mujer de Colombia eligió solo dos prendas para "decorar" su imponente figura.

La cantante colombiana eligió para sorprender a sus fanáticos una falda bastante corta en color blanco que apenas cubrió lo más esencial de su anatomía y en la que se puede leer a colores "Mañana será bonito". La Nena de Medellín en una de sus fotografías dejó bajar un poco más su falda haciendo evidente que no llevaba nada más debajo, algo que causó enorme alboroto entre los seguidores de Karol G.

En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram escribió un mensaje muy sentido: “Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el Mañana fue Muy bonito. Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube… Wow !!! Y no… no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!De verdad que significa el mundo entero para mi. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso! GRACIAS!”, expresó la de Medellín.

Karol G celebró con todos sus seguidores el buen recibimiento de su nuevo disco Mañana será bonito.

La también actriz complementó su outfit con la parte superior de un bañador en color blanco y con algunos detalles en colores que coinciden con la portada de su álbum y parecieran ser dibujos de pequeños niños. Recordemos que parte de lo que fascinó a los fanáticos de Karol G en su canción Mañana será bonito fue la participación del famoso niño de las redes sociales, Iker, que le dio el toque "inocente" a este tema que se convirtió en el nombre a su álbum más reciente.