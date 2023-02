Luciendo transparencias, Rita Ora deja poco a la imaginación al enseñar su perfecta figura

Rita Ora es una cantante y actriz británica que con el paso de los años ha deslumbrado a todos con un impresionante talento. Esto la ha depositado como una de las artistas más importantes de esta época. Este éxito que posee se ve reflejado en redes sociales, donde posee millones de seguidores de todas partes del globo.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Rita Ora compartió un carrusel de fotos de ella que dejó en evidencia no solo lo hermosa que luce hoy en día sino también la perfecta figura que posee a sus 32 años. En las imágenes se la puede ver luciendo un vestido que se caracterizó por ser totalmente transparente.

Rita Ora posee más 16 millones de seguidores en Instagram.

El diseño del mismo como así también su maquillaje hizo que Rita Ora acapare las miradas de todos los presentes de la ceremonia. Junto a las fotografías la cantante británica agregó un mensaje que dice así: "No puedo creer que haya estado haciendo esto durante 10 años ya ¡Tuve la mejor noche celebrando una década haciendo música Y mi nuevo single You Only Love Me! Me sentí tan especial y no puedo esperar a la nueva era #RO3 está llegando bebé!! ¿Quién está escuchando mi nuevo single hoy? Gracias @costabrazil por hacerlo hermoso y @limitlessx por hospedaje".

La cantante británica está festejando sus 10 años en la música. Y para homenajear su día lanzó la canción "You Only Love Me". Las buenas noticias no terminan ahí ya que recientemente se conoció que la cantante británica Rita Ora se comprometió con su actual pareja Taika Waititi.

Rita Ora junto a su prometido celebrando sus 10 años en la música.

"You only love me" es la tarjeta de presentación de su nuevo trabajo discográfico. 11 años después de su debut y 5 después de su segundo trabajo, parece que por fin recibiremos RO3, nombre provisional con el que se conoce su nuevo material de estudio. Rita Ora es una de las artistas que no solo ha brillado en la música sino también en la actuación.