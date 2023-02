Leslie Shaw aclaró cuál es su participación entre Thalía y Tommy Mottola

Thalía y Tommy Mottola comparten su amor desde hace varios años. Siempre se los vio muy unidos frente a las cámaras y en las redes sociales; sin embargo, esta dinámica fue cambiando en los últimos meses. Esto despertó la curiosidad de los usuarios, quienes aseguran que la pareja está atravesando una crisis.

El rumor fue creciendo con el paso de los días y se transformó en una supuesta infidelidad. Desde entonces, el nombre de Leslie Shaw no para de sonar en todos los canales de televisión. La joven artistas es vista como la tercera en discordia, y como una de las culpables de que esta pareja esté cerca de su final.

Aunque los rumores sobre una posible crisis comenzaron en Instagram, debido a que la cantante mexicana ya no comparte posteos acompañada de su pareja; el escándalo creció con la información compartida por Ernesto Buitrón.

El periodista reveló que una infidelidad habría separado al matrimonio, y compartió el nombre de la posible mujer que habría conquistado a Tommy Mottola. Así fue como el nombre de Leslie Shaw empezó a estar en boca de todos. Desde entonces, muchas personas la ven como la mujer que destrozó la felicidad de Thalía junto al empresario.

De acuerdo con la información brindada por el periodista, la intérprete peruana se habría conocido con la actriz gracias a una colaboración musical. Las dos grabaron juntas el video musical de Estoy soltera, lo cual hizo que empezaran a tener una relación bastante cercana. Por lo tanto, la supuesta infidelidad habría causado el doble de dolor en la estrella mexicana.

Lo cierto es que Leslie estuvo presente en el programa YouTube Magaly TV La Firme, donde habló sobre su carrera musical y también sobre el escándalo que la envuelve. Cuando fue consultada sobre su relación con Mottola, la intérprete reveló que nunca se cruzó con él y que no lo conoce en persona.

Leslie Shaw habló sobre la supuesta infidelidad con Tommy Mottola.

"Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera", comentó la cantante de 33 años. Al mismo tiempo, reveló que cuando grabó el videoclip de Estoy soltera en 2020, el empresario no estuvo presente en el set.

"El día del videoclip, ella tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, su stylist, estaba una señora también con la que conversamos, nos matamos de la risa… Él en ningún momento fue ni nada", explicó la intérprete, dejando muy en claro que no existe ninguna conexión entre los dos.

Cuando fue consultada sobre la supuesta ruptura matrimonial entre Thalía y Tommy, Leslie Shaw dio a conocer su punto de vista: "Todos los matrimonios tienen sus crisis, imagínate, nada es perfecto". Al parecer, la cantante no tuvo nada que ver con esta separación. Ella está muy feliz y enamorada del reguetonero El Prefe, con quien se comprometió en 2022.