La flamante Miss Universo podría perder la corona por problemas con el certamen

Miss Universo no para de generar polémica. Como sucede todos los años, el famoso certamen de belleza se encargó de elegir a una nueva reina. Después de ver a muchas mujeres de distintos países demostrar su talento en la pasarela, el jurado tomó la decisión de coronar a R‘Bonney Gabriel como la ganadora de la edición 2022.

La representante de Estados Unidos conquistó a la personas a cargo del certamen de belleza, pero no logró ganarse los aplausos y admiración por parte del público. De esta manera, se enfrentó a fuertes críticas y acusaciones de fraude. ¡Pero eso no es todo! Ahora, la muchacha se enfrenta a un nuevo escándalo: la posible pérdida de su corona.

Desde que fue seleccionada como la nueva Miss Universo, la reina de belleza protagonizó un sinfín de problemas. El primero estuvo relacionado con su coronación, ya que varios usuarios de las redes sociales la acusaron de estar “acomodada“. Por lo tanto, aseguraron que se trató de un fraude y que el primer puesto le correspondía a Miss Venezuela.

Ante las constantes críticas y rumores sobre consagración, R‘Bonney Gabriel decidió romper el silencio. De esta manera, la modelo reveló que las críticas no le hacían mal sino todo lo contrario, la ayudaban a mantenerse fuerte y a seguir luchando por cada uno de sus sueños.

En la misma línea, la estadounidense reveló que trabajó muy duro para llegar al lugar en donde se encuentra actualmente. Antes de concursar en el famoso certamen de belleza, la joven se preparó durante tres años para poder subirse a la pasarela y demostrar todo su potencial. Por supuesto, lo logró con creces y se convirtió en la nueva reina.

Aunque las críticas no ocupan un lugar importante en su vida, la modelo se enfrenta ahora a un nuevo escándalo. Según informaron varios portales, R‘Bonney Gabriel tiene varios asuntos sin resolver con la organización. La estadounidense quiere continuar con su carrera como diseñadora de modas, al mismo tiempo que cumple con su deber de Miss Universo.

R‘Bonney Gabriel se enfrenta al certamen de Miss Universo.

Sin embargo, es algo imposible de lograr. Desde que fue coronada como reina de belleza, la muchacha es dueña de una agenda súper ajustada que no le permite realizar sus dos pasiones al mismo tiempo. Para la organización es importante que se enfoque en su deber como reina. De no hacerlo, podría perder su corona por no cumplir el contrato.

En varias entrevistas, la ganadora dejó en claro que no piensa dejar su carrera como diseñadora. Por lo tanto, tiene pensado trasladar su taller de costura a Nueva York para continuar ejerciendo dicha profesión. Por supuesto, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la organización. En el caso de que el problema no sea resuelto, R‘Bonney sería distituida de su cargo y la corona pasaría a ser de Amanda Dudamel, Miss Venezuela.