Karol G presume su cuerpo al natural y paraliza las redes sociales

Karol G es una de las cantantes más importantes de la música latina actual. Este gran éxito que posee se ve reflejado en el mundo virtual donde posee millones de seguidores de todas partes del mundo que reaccionan al instante ante cada publicación que realiza en sus cuentas oficiales.

Esta vez no fue la excepción ya que en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos que no solo tenían un importante aviso sino que también deslumbraron a sus seguidores. En las mismas se puede ver un collage de fotos de Karol G que demostraron su gran belleza y perfecta figura.

En unos días Karol G cumplirá 32 años.

Este look enalteció la gran belleza y la perfecta figura que posee Karol G a sus 31 años. El motivo del posteo fue para promocionar su nueva canción "Por si volvemos". La misma cuenta con la participación de Romeo Santos. Hasta el momento tiene más de 8 millones de reproducciones en tres días.

Cuando Karol G compartió unas fotos de ella para comunicar el lanzamiento de su canción hubo un mensaje que se viralizó en red junto con la categórica respuesta de la cantante de pelos rojos. Un heater que le escribió una frase que causó la rápida contestación de nacida en Medellín: "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora es que me caigan pues a que es mi humilde opinión".

Karol G es la cantante latina más convocante de la actualidad.

Karol G le contestó a este usuario con gran altura y le dijo lo siguiente: "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me la hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo por que pues, es mi cuerpo y es así...".

El mensaje que publicó Karol G en las famosas historias de IG terminó así: "Para que buscar que quede diferente si ES ASÍ y la barriguita fue por el hot dogisto que me regaló alguien estos días en un show... aunque es real hace mucho que no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía".