Quién fue la novia que denunció a Steven Tyler por abuso sexual

El tiempo no todo lo olvida todo, y gracias a que la Ley de Víctimas Infantiles del Estado de California, en Estados Unidos, extendió hace poco el margen de tiempo para presentar demandas de abuso, algunos delitos contra menores podrán perder su condición de impunes.

Esto es algo que está pesando sobre el cantante y líder de la banda Aerosmith, Steven Tyler, que fue demandado por agresión y abuso sexual por aquella novia adolescente que tuvo en la década de 1970, una época donde aún no se consideraba tan grave que un adulto esté en pareja con una menor de edad.

El recuerdo que Tyler contó para la edición de su libro biográfico narra una amorosa historia que tuvo a sus 25 años con una chica de 16, con la que estuvo "a punto de casarse" y a la que "sus padres firmaron un permiso especial" para que el músico pueda llevarla con él a lo largo y ancho del país. Sin embargo, ese bello recuerdo del artista no fue tan así para aquella joven.

La denunciante es Julia Holcomb, speaker de una organización cristiana, oriunda de Portland, esposa y madre de siete hijos. Ella y Steven se conocieron en 1973, cuando Aerosmith dio un concierto en su ciudad y, gracias a una amiga seis años mayor, consiguió acceso al backstage. Para ella, esa fue “una de las amistades más peligrosas que jamás hubiese forjado”, y es que conociendo lo que vino después, se puede entender por qué la describe así.

Gracias a los consejos que esta amiga le dio, Holcomb pudo enganchar a Tyler inmediatamente. “Ella tenía 16 años, sabía cómo coger y no tenía ni un pelo. (...) Yo quedé encantado desde el principio. Estaba tan enamorado.”, así la describió el cantante en su libro autobiográfico Does the Noise in My Head Bother You?: A Rock 'n' Roll Memoir.

Ese período de su vida fue de puro descontrol. “En el mundo de Steven, todo era el sexo, las drogas, y la ‘rock and roll’ (…) Yo no lo sabía entonces, pero apenas logré salir viva de allí”, contó. El frontman le compartía drogas, alcohol, y la llevaba a cada gira, pero la relación se quebró cuando la obligó a someterse a un aborto en su primer embarazo, sin importar la opinión de Julia.

Si bien estuvo acompañada por el artista, este se la pasó consumiendo drogas durante todo el proceso, no estaba mentalmente presente. Ella se refiere a esa experiencia como “una horrible pesadilla que nunca olvidaré”. Después de ese episodio, la joven regresó a la casa de su madre “con un espíritu quebrantado”. Luego de un tiempo, empezó a asistir a la iglesia y, de a poco, su vida fue cambiando.

La acusación de Holcomb denuncia que el vocalista de Aerosmith “coaccionó” y “la persuadió” para permanecer juntos. Entendiendo que los actos sexuales que ambos mantenían no eran “normales”, Julia dio el paso y presentó los cargos para que su historia no quede romantizada ni impune.