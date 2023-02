Otros famosos que padecen demencia al igual que Bruce Willis

El año pasado, los familiares de Bruce Willis revelaron que el actor estaba viviendo un mal momento a nivel personal. Finalmente habían explicado por qué se había alejado del mundo del cine, y aclararon que no iba a regresar a él. Ahora, a través de las redes sociales, anunciaron que el intérprete padece demencia frontotemporal.

Después de varios meses, los médicos pudieron tener un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo con la estrella. "Hoy no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años", expresaron en el comunicado. Aun así, se mostraron más aliviados al entender lo que está ocurriendo.

Cuando hablamos de demencia frontotemporal, nos estamos refiriendo a un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Lamentablemente, esta no es la primera vez que Hollywood le hace frente a una noticia triste y que presencia como sus actores más queridos luchan contra la demencia.

Otros actores de Hollywood con demencia

Ronald Reagan

El actor comenzó a sufrir de alzhéimer cuando estaba trabajando en Despacho Oval. Durante su trayectoria, logró reconocimiento a nivel mundial debido a sus actuaciones en producciones como Love is in the air o The Killers. Pero también incrementó su popularidad al convertirse en presidente de los Estados Unidos, entre los años 1981 y 1986.

Cuando los médicos le diagnosticaron alzheimer, la estrella encabezó una campaña de concientización en 1994. Esta ayudó a que se redujera el estigma y se ampliara la información sobre dicho tema. Falleció en junio de 2004 a los 93 años, luego de padecer la enfermedad durante 10 años.

Robin Williams

Entre las celebridades de Hollywood que padecieron algún tipo de demencia, podemos encontrarnos con el icónico Robin Williams. El actor se quitó la vida en 2014, provocando que el mundo aún llore su trágica despedida. La autopsia reveló que aquel fatídico día no había tomado alcohol ni drogas, y se llegó a una conclusión bastante reveladora: sufría demencia con cuerpos de Lewy.

Se trata de un trastorno cerebral agresivo e incurable que tiene un riesgo asociado al suicidio. Cabe destacar, que es una de las causas más comunes de demencia en personas mayores y que suele ser una enfermedad progresiva. Suele afectar las partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento.

Sean Connery

El actor que dio vida por primera vez a James Bond falleció en 2020. Durante su carrera, se convirtió en uno de los galanes y estrellas más destacadas de Hollywood. Aunque protagonizó un sinfín de películas, decidió alejarse del mundo del entretenimiento en 2003. Después de su muerte a los 90 años, su mujer reveló que sufría una demencia senil severa.

"Ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse él solo. Al menos, murió mientras dormía y fue muy pacífico. Simplemente se apagó. Es lo que quería. Irse sin hacer ruido", explicó la señora durante una entrevista.

Gene Wilder

El Willy Wonka original falleció en 2016. Tenía 86 años, y se había enterado tres años antes que sufría de alzhéimer. Lo cierto es que Gene Wilder nunca quiso hacer pública su enfermedad, y recién se dio a conocer cuando se despidió de este mundo.

La noticia fue confirmada por su sobrino, quien reveló por qué dicha enfermedad se mantenía en secreto: "No fue por vanidad, sino más bien para que los innumerables niños que sonreían o le gritaban «ahí está Willy Wonka» no tuvieran que estar expuestos a una charla sobre esta enfermedad".