Los distintos looks de Rihanna a lo largo de su carrera

El regreso de Rihanna a los escenarios era uno de los eventos más esperados por los fans y, finalmente, se hizo realidad este 2023. La artista fue la encargada de brindar el show principal en el entretiempo del último Super Bowl y no defraudó dándole voz a sus canciones más populares. Ahora la espera la gala de los Premios Oscar 2023 donde interpretará su canción Lift me up de Black Panther: Wakanda Forever. Más allá de su talento incalculable si hay algo que la cantante conserva es su poder para reinventarse y mostrarle a sus fans que es posible exhibir todo tipo de looks y lucir igualmente bella.

A lo largo de su vida profesional Rihanna tuvo muchos cambios de look desde el inicio de su carrera profesional hasta el presente donde luce una hermosa pancita de embarazada que seguramente es el preámbulo a uno de los momentos más hermosos en la vida de esta talentosa cantante que tantos seguidores tiene en el mundo entero.

Rihanna tuvo distintos cambios de look a lo largo de su carrera.

También podemos admirar el porte de Rihanna con un vestido largo blanco y el cabello negro y suelto de un largo bastante pronunciado en la premiere de la película Battleship donde la cantante actuó como integrante de la Marina de Estados Unidos en una cinta que enfrenta a esas fuerzas contra invasores extraterrestres todo basado en el popular juego de mesa Batalla Naval.

Rihanna en la premiere de la película Battleship.

Por otra parte la intérprete también asistió a la premiere de Queen & Slim en 2019 donde se la pudo ver con el pelo más ondulado, un vestido negro escotado y accesorios que en este caso se tratan de muchos collares que le dan una impronta casual a esta figura que sabe bien qué es lo que mejor le combina para cada ocasión como por ejemplo el estreno de una película.

Rihanna en la premiere de la película Queen & Slim en 2019.

Finalmente llegamos al look que Rihanna decidió utilizar en el Super Bowl 2023, una de las performances más importantes en la carrera de la talentosa cantante que lució un traje rojo con una campera de gran tamaño y guantes del mismo color con el pelo recogido con cola de caballo y al mismo tiempo usó como accesorios unos llamativos aros. Ciertamente hermosa especialmente en este momento de su vida donde está por convertirse en madre.