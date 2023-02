Laura Zapata incendió las redes al decir que Gabriel Soto dedica su atención a Sara Corrales

Desde que comenzaron su romance, Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron envueltos en un escándalo. El actor se encontraba aún casado con Geraldine Bazán, su amor desde hace varios años y madre de sus hijos. Aunque ambos negaron que su relación comenzó con una infidelidad, el rumor siempre estuvo latente.

Después de esta polémica, las celebridades se enfocaron en vivir sus sentimientos y en apostar por un futuro juntos. Existían planes de contraer matrimonio y de formar una familia. Sin embargo, eso nunca sucedió. De esta manera, comenzaron a surgir rumores de una posible separación y el actor fue vinculado con otras mujeres del entretenimiento.

¿Irina Baeva y Gabriel Soto están separados? / fuente: instagram - gabrielsoto

Gabriel Soto muy cariñoso con Sara Corrales

En los últimos meses del 2022, las redes sociales hablaron muchísimo sobre la relación que mantienen Irina Baeva y Gabriel Soto. Una pareja que tenía muchas ganas de casarse, pero que de un momento a otro dejaron de planear la boda y que poco a poco comenzaron a no aparecer juntos frente a las cámaras.

Los rumores sobre una separación no tardaron en llegar. Sin embargo, desde el entorno de las celebridades confirmaron que aún estaban juntos y que los planes de boda aún seguían en pie. Aun así, los usuarios de las redes y los programas de TV no le creyeron. De esta manera, no tuvieron otra alternativa que mostrarse juntos en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro.

La pareja lucía flamante mientras se tomaba fotografías. A diferencia de los rumores que andan dando vueltas, la actriz y el actor se veían muy felices. Pero Laura Zapata aseguró que todo se trata de una mentira, y que cuando las cámaras se apagan regresa la crisis. Según la actriz, el actor ya no tiene ojos para su novia sino para Sara Corrales.

Gabriel Soto e Irina Baeva en Premios Lo Nuestro / fuente: instagram - luciana__david

La hermana de Thalía aseguró que el intérprete quedó fascinado con su ex compañera de elenco. A tal punto, que le habría enviado muchísimos mensajes de tono elevado y muy melosos. Aunque los protagonistas de este rumor niegan que exista algo romántico entre ellos, Zapata reveló un supuesto audio en el programa Chisme No Like.

En dicho audio, la actriz asegura que vio los mensajes que le envió el actor a la muchacha: “Sara está cansada de tanto manoseo público”. De acuerdo con Laura, la actriz colombiana se niega a tener un romance con Gabriel Soto debido a toda la polémica que lo rodea. Asimismo, aseguró que la estrella ya no se encuentra en pareja con Irina Baeva hace rato.

“Parece que ya habían tronado y se enamoró de Sara Corrales”, agregó. En medio de la controversia, Alex Kaffie reveló en su columna de El Heraldo de México que el actor le habría enviado a Sara Corrales un costoso perfume de la marca Jo Malone y otros obsequios de alto valor.

Lo cierto es que la joven fue cuestionada al respecto durante una entrevista con el programa Hoy, y sin dar vueltas confirmó que recibió varios regalos de su parte: “Yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas, pero pues la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento. Yo busco un hombre soltero, un hombre leal, fiel, comprometido con la relación, y pues seguiré con las inscripciones abiertas”.