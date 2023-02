La dramática confesión de Courteney Cox sobre sus cirugías: "Son una locura, tengo que parar"

Courteney Cox será siempre recordada por su icónico paso en la sitcom Friends, una de las series más exitosas y recordadas de todos los tiempos. Pasaron varios años desde aquel furor, y sin embargo la actriz sigue manteniéndose en todo su esplendor.

Es cierto que hoy, ya con 58 años, el tiempo ha pasado para la estrella y sus cambios físicos quedan en evidencia. Y lejos de esconderse o negar que tiene varias cirugías, Courteney se abrió para hacer una fuerte confesión.

Courteney Cox lanzó una inesperada confesión acerca de sus cirugías.

La actriz se sinceró sobre uno de los temas que más le cuesta hablar a las mujeres de Hollywood: el paso del tiempo y la presión por siempre verse joven. Fue así como no dejó lugar a dudas y lanzó un llamativo: "Tengo que parar, es una locura".

Dichas declaraciones las brindó en una charla con The Times. Cox se mostró arrepentida por el excesivo paso que tuvo en centros estéticos, tratamientos y cirugías, abriéndose como pocas veces lo había hecho antes.

“Hay un momento en el que decís: ‘¡Oh! ¡Estoy cambiando! Parezco más mayor’”, comenzó detallando, haciendo foco en esta presión que existe en el mundo del espectáculo por mantenerse en plenitud y vencer el paso del tiempo.

Fue entonces cuando Courteney se refirió al momento en el que comenzó que algo no andaba bien con ella: “Empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, mierda, en realidad me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría”.

Courteney Cox y el paso del tiempo a través de los años y las cirugías.

Entre otras cosas, Cox admitió ser una “adicta a los productos de belleza” y aseguró que sin dudarlo los probaría todos. Y no deja de sorprenderse por la velocidad que tienen los cambios físicos: “El tiempo va muy rápido”.

De todas formas, a pesar de todo esto, hoy se muestra más cerca de la aceptación del paso de los años, más contemplativa consigo misma. “No hay nada de malo en estar al borde de los 60. He aprendido mucho... Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida”.