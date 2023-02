El drástico cambio de look de Maite Perroni que dejó a todos sin palabras

Maite Perroni se encuentra viviendo su mejor momento. La estrella está esperando su primer bebé junto a su marido y se encuentra enfocada en un sinfín de proyectos que se caracterizan por ser muy ambiciosos. Entre ellos podemos encontrar Triada, la nueva serie de Netflix que promete ser un gran éxito.

Dicha ficción no solo la empujó a desafiarse a sí misma y a dar vida a múltiples personajes, sino también que la sometió a un gran cambio de look. En sus redes sociales, la estrella compartió una imagen de su nueva apariencia y no tardó en adueñarse de las miradas de todos los usuarios. ¡Mira cómo luce!

Maite Perroni y su gran cambio de look para una serie de Netflix / fuente: instagram

El impactante cambio de look de Maite Perroni para Triada

Mientras se prepara para el nacimiento de su primer bebé y para el tour mundial junto a RBD, la estrella sorprende al mundo con su nuevo proyecto junto a Netflix. Se trata de Triada, una serie que la invitó a cambiar su apariencia y a lucir un look muy moderno que se diferencia mucho del estilimo que suele utilizar ella en su vida real.

De esta manera, para promocionar dicha producción decidió cambiar su foto de perfil de Twitter. En la fotografía elegida, Maite Perroni aparece con su cabello repleto de rastas y de muchos colores. Aunque luce muy diferente, ya que ella siempre se mantiene fiel a su melena lacia y negra; no podemos negar que se ve hermosa.

Maite Perroni con un arriesgado look para Netflix / fuente: Netflix

Como era de esperar, esta nueva apariencia llamó la atención de los usuarios. Muchas personas decidieron dejarle diferentes comentarios, en los cuales halagan su belleza y se muestran a favor del cambio de look: “Te queda increíble”, “Tú siempre te ves bien”, “Eres única” y “Me encanta este look arriesgado en ti”.

Debido a que la estrella da vida a muchos personajes y que también está trabajando en otros proyectos en simultáneo, está claro que se trata de una peluca y no de su cabello real. Aun así, luce bastante creíble y le queda como anillo al dedo.

Con respecto a la trama de Triada, esta sigue la vida de Becca. Se trata de una perito forense que tiene como objetivo averiguar por qué ella y sus dos hermanas fueron separadas al nacer. De esta manera, la historia se centra en la particular experiencia de vida de una mujer como cualquier otra, que se pregunta, una y otra vez, sobre su identidad.

Esta nueva propuesta de Netflix se lanzó el 22 de febrero. Cuenta con un total de ocho episodios y nos muestra a Maite Perroni dando vida a tres personajes, los cuales se diferencian mucho entre sí. Sin lugar a dudas, se trata de uno de sus proyectos más ambiciosos hasta el momento.