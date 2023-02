Desilusión: la cuenta de Twitter de Luis Miguel fue hackeada

No es muy común este tipo de ataques cibernéticos ya que hay que violar muchas normas de privacidad para acceder a una cuenta ajena. Lo cierto es que tampoco es imposible y este fin de semana los seguidores de Luis Miguel se sintieron estafados al leer mensajes de su ídolo en el que arrojaba tuits cariñosos y prometía regalar boletos para sus conciertos. El domingo por la mañana el equipo que trabaja con el cantante comunicó de manera oficial que la cuenta de Twitter del intérprete de La incondicional había sido hackeado y que se solucionaría a la brevedad.

Tras el anunció del regreso de Luis Miguel a los escenarios con su próxima gira, el cantante habría regresado a sus redes sociales, pero un hecho conmocionó a sus fans. En las últimas horas, sus seguidores comenzaron a notar algunos extraños mensajes provenientes de la cuenta por lo que se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que se trataba de un hackeo.

La cuenta de Twitter de Luis Miguel fue hackeada.

Los seguidores del cantante se sorprendieron cuando en la cuenta de Twitter del cantante comenzaron a circular mensajes cariñosos y promesas de boletos gratis para su próxima gira, publicaciones que resultaron sospechosas hasta para los fans, ya que el cantante se ha caracterizado por ser muy hermético y mantenerse alejado de las redes sociales.

En los mensajes, el intérprete de Ahora te puedes marchar se dirigía a sus más de 600 mil seguidores para desearles buenas noches y recordarles que los amaba. Inmediatamente, sus fans escribieron cientos de comentarios en los que expresaban la gran admiración que les inspirada, no perdieron de vista que, en su mayoría, sabían que no se trataba de “el Sol”, ya que destacaban que tenían la sospecha que se trataba de un hackeo, ya que el cantante nunca realiza publicaciones de esa clase.

Este tuit apareció en la cuenta de Twitter de Luis Miguel.

Al poco tiempo, la cuenta oficial de Luis Miguel tuiteó otro mensaje en el que supuestamente el cantante de 52 años invitaba a sus fans a darle “me gusta” a la publicación, pues de esta manera formarían parte de una temática para ganarse boletos para su próxima gira. “Dale ‘me gusta’ a este tweet si quiere entradas gratis para mi próximo show”, dice el mensaje.

Finalmente la noticia se confirmó. Este domingo, a través del perfil de Instagram del cantante se confirmó el hackeo de su cuenta de Twitter. El equipo de Luis Miguel informó a través de un escueto comunicado de prensa la situación y apuntaron que ya habían tomado cartas en el asunto. "La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La recuperación está en progreso", se lee en el breve anuncio que se difundió a través de Instagram.

Aunque no dieron más detalles desde cuándo fue tomada la cuenta, dejaron claro que están solucionando el inconveniente. El incidente generó comentarios de todo tipo, pero fue la reacción de Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, lo más llamó la atención del público.

Y es que el empresario reprobó el ataque cibernético del que ha sido blanco el intérprete y mandó un contundente mensaje a los responsables. "Qué falta de integridad y forma de no respetar y desapruebo mil por ciento quien usurpe la identidad de nadie por JOD*R!!!", comentó en la misma publicación. Por supuesto que lo sucedido también desató la decepción de varios fans, que confiaron en la veracidad de los tuits y se ilusionaron con conseguir entradas para los futuros conciertos del cantante. Alejandro Basteri se mostró molesto con el hackeo que sufrió su hermano Luis Miguel.

"Oye, pero si nos amas", "Ya decía yo que no era para mí 'te amo mi mundo'", "Las entradas gratis si las quería", "Pero, ¿si nos amas? O eres como mi ex", "¿Entonces no habrán boletos gratis?", "¿Entonces no nos amas?", fueron algunos comentarios que escribieron sus fans.