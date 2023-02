Raúl Araiza contó sus verdaderos sentimientos hacia Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Desde hace mucho tiempo, Raúl Araiza comparte pantalla en la televisión con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Los tres se encargan de ocupar los roles de conductores en Hoy, el famoso programa matutino que se transmite a través de Televisa. Todos los días que se emite el show, la audiencia es partícipe de la gran química que existe entre los tres.

Debido a que ambas son dos mujeres hermosas, las cuales se roban los halagos de toda la audiencia, muchas personas se preguntan si el conductor se siente atraído por ellas. Lejos de quedarse callado, decidió romper el silencio y reveló qué le ocurre cada vez que está cerca de ambas.

Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta en el programa Hoy / fuente: instagram - galileamontijo

¿Raúl Araiza se siente atraído por Galilea Montijo y Andrea Legarreta?

Pese a que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos mujeres muy atractivas, lo cierto es que Raúl Araiza no las puede ver con otros ojos que no sean de amistad. Durante su participación en el programa “En la cama con...“, el conductor reveló que solo ve a las conductores como si fueran sus hermanas y que no podría tener ningún tipo de interés con ellas.

“Estamos en una cama y en la cama uno cuenta todas las verdades: ¿entre Galilea y Andrea cuál te gusta más físicamente”, lanzó el presentador en su programa de YouTube. “Te voy a decir una cosa, te voy a decir siempre la verdad. Yo sólo tengo a mi hermano Armando, que es actor, yo no tuve hermanas, ellas dos han sido mis hermanas que no tuve”, expresó.

En la misma conversación, el actor reveló que los tres compartieron diferentes momentos íntimos en la vida. Estos ayudaron a fortalecer la gran amistad que comparten en la actualidad: “Porque son ya 15 años de estar con las dos todos los días, en todos nuestros momentos, malos, buenos, separaciones, embarazos, y muchas cosas. Nos hemos ayudado, sabemos secretos, son dos hermanas muy distintas”.

Ante la insistencia del conductor del programa, Raúl Araiza admitió que son dos mujeres muy hermosas pero que no siente nada platónico o romántico por ninguna de las dos. “De que me gusten físicamente, las dos tienen cosas que me gustan. A mí me gusta, si va a ser así, las dos me gustan mucho. Es más las dos juntas”, contestó entre risas.

“Si ya nos vamos a poner en ese plan, son muy bellas las dos, luego les digo ‘mira, yo no te la perdonaba, pero eres mi hermana y eso ya es incesto, no te puedo morbosear a gusto’”, expresó. Lo cierto es que la amistad es tan grande, que incluso la propia Galilea Montijo lo ve de la misma forma.

En una reciente entrevista, reveló que tiene un gran vínculo con todos sus compañeros del programa Hoy: “...cuando quiero, quiero mucho y cuando no quiero también lo demuestro. Luego me paso un poquito porque no se me da esta parte de falsedad, eso me ha traído muchas consecuencias”.