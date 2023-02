Desde la piscina, Lis Vega hizo explotar las redes

Con sus 45 años, Lis Vega ha demostrado que el cuidado del cuerpo y la salud traen sus beneficios al mantense joven y vital, dejando en claro que la edad no es excusa para bajar los brazos y no llevar una vida con hábitos saludables. Y si no, habrá que ir a las redes de la vedette para confirmar que con una de sus últimas publicaciones hizo explotar las plataformas digitales donde tiene presencia, al posar de manera muy sensual en una piscina, luciendo un micro bikini que detuvo los corazones de su legión de seguidores.

Fiel a su lema, la hermosa actriz se expresa con total libertad a través de sus redes sociales, ya sean con mensajes motivacionales, o con fotografía que dejan apreciar la belleza de su escultural silueta. “Si no hacemos lo que sentimos cuando lo sentimos, ¿para qué vivimos?”, es la creencia de Lis Vega.

Lis Vega hizo explotar las Instagram con un micro bikini granate.

Lis tiene como prioridad cuidarse y amarse, y hacer lo necesario para verse como desea verse. Es por ello que la artista se ha sometido a todo tipo de procedimientos estéticos para moldear la imagen que quiere transmitir a sus seguidores, aunque a veces sea blanco de algunas críticas por los cambios que presentó a lo largo de su carrera en sus labios, nariz, pechos y otras partes del cuerpo.

En cada publicación que realiza, Lis Vega confirma que es dueña de uno de los mejores cuerpos del medio.

Recientemente, Lis Vega utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen que hizo enloquecer a sus seguidores, donde se la ve posando provocativamente dentro de una piscina con un ajustado traje de baño de dos piezas color granate.

Como era de esperarse, la espectacular fotografía que compartió Lis Vega provocó la reacción de sus seguidores, quienes dieron más de 2 mil “me gusta” y numerosos comentarios halagando la belleza de la artista. “Bella”, “que cuerpazo divina, era mi cubanita favorita”, “una diosa como siempre”, fueron algunos de los mensajes que recibió la cubana.