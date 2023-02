Él es Said Pichardo, el ex novio de Livia Brito que fue arrestado en México

El medio del espectáculo mexicano se vio sacudido por el reciente arresto del cantante y actor Said Pichardo, quien es el ex novio de la actriz cubana Livia Brito. Los agentes de inteligencia de la policía de México lo detuvieron en la alcaldía de Álvaro Obregón en posesión de varios millones de pesos mexicanos y armas de fuego, provenientes del crimen organizado.

Según los reportes, la ex pareja de la actriz lavaba dinero para diferentes organizaciones criminales, y en el lugar donde lo detuvieron Said Pichardo,escondía las armas de fuego y el dinero en efectivo.

Livia Brito y Said Pichardo fueron novios durante tres años.

Gracias a la denuncia de los vecinos, quienes aseguraban que Pichardo realizaba frecuentemente fiestas donde siempre asistían personas armadas, se pudo montar un operativo de inteligencia que luego terminó con el arresto del ex novio de Livia Brito, en el cual se pudo recuperar millones de pesos mexicanos en efectivo y una gran cantidad de armas de fuego, así como también autos de alta gama.

En 2016 Said Pichardo y Livia Brito comenzaron su relación, que finalmente terminó tres años después. En ese entonces la actriz estaba atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional luego de protagonizar la exitosa telenovela de Televisa “Muchacha italiana viene a casarse”. Cabe destacar que para acercarse a la actriz, Said aseguró ser un reconocido productor musical.

Said Pichardo lavaba dinero para diversas organizaciones criminales.

Lo cierto es que durante los últimos años, Said Pichardo financió su carrera como músico del género urbano gracias a los millones de pesos que obtenida de las actividades delictivas relacionadas al crimen organizado.

La investigación a la que fue sometido Said Pichardo reveló que había nacido en México y no en Venezuela como él mismo aseguraba, y que además estaba vinculado a diferentes grupos criminales para los que lavaba dinero. Ahora, el ex de Livia Brito deberá dar respuestas sobre la gran cantidad de dinero en efectivo y las armas que fueron incautadas en su domicilio.

Cabe destacar que Livia Brito se pronunció sobre este hecho a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que desde que se separó de Said Pichardo en 2019, nunca más tuvo contacto con él.