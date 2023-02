¡Voto cantado! Kylie Jenner reveló quién es su hermana preferida

Los padres suelen asegurar que no y, aunque no hay certezas sobre esta afirmación, siempre existe el hijo o hija con el que te llevas mejor o con el que sos más compañero y soles abrirte cuando necesitas hablar. Lo mismo sucede cuando son muchos hermanos como el caso del clan Kardashian-Jenner. En entrevista, Kylie reveló a quién llama primero para contarle algo que le sucedió o cuando necesita consejos y no tuvo pelos en la lengua para decirlo. ¿Se pondrán celosos el resto de los integrantes de una de las familias más populares del espectáculo?

Las hijas de Kris Jenner siempre aseguran que su mamá tiene una favorita entre todas ellas y que es un título que cambian en función de quién le está haciendo ganar más dinero en ese momento concreto a través del porcentaje de sus ganancias que se lleva como su mánager.

Kylie Jenner reveló que su hermana preferida es Kim Kardashian.

Parece que entre las hermanas sucede algo parecido. Kylie Jenner tiene ocho medios hermanos mayores fruto de las relaciones anteriores que habían tenido sus padres, Caitlyn y Kris Jenner, antes de conocerse, y en los últimos tiempos se ha sentido especialmente unida a uno de ellos. "Es algo que cambia con el tiempo", advirtió antes de contestar a la pregunta de cuál es su mejor amigo dentro de su familia en una entrevista a Vanity Fair Italia.

"En este momento es Kim... Kim ha cambiado mucho últimamente. Estamos muy conectadas, siempre es la primera hermana a la que llamo cuando necesito algo. Hemos pasado por muchas experiencias similares últimamente". Kim también se ha divorciado recientemente de Kanye West, el padre de sus cuatro retoños, así que comprende perfectamente por lo que está pasando Kylie tras separarse de Travis Scott, con quien tiene dos hijos en común.

Aunque la celebridad pasó más tiempo de pequeña con su hermana mayor Kendall por una cuestión de edad, ya que a ellas las separan únicamente dos años de diferencia, a día de hoy la modelo es con quien menos tiene en común.

Quizá se deba a que Kendall es la única de las cinco hermanas que no tiene hijos o a su carrera, que la obliga a viajar muy a menudo; ella no ha querido aclararlo. Sin embargo, sí ha insistido en que "los opuestos se atraen" y eso explica que a veces se adoren y otras protagonicen discusiones durante las que llegan a las manos y que han quedado grabadas para la posteridad en el reality familiar.