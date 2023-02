El icónico look de los ‘90 que eligió Lily Rose Depp popularizado por una de las ex de su papá

No es la regla pero cada vez son más los hijos de famosos que se sienten atraídos por el mundo del espectáculo e intentan seguir los mismos pasos que sus padres. Si bien Lily Rose Depp siempre procuró despegarse de todos los problemas mediáticos de Johnny Depp, incluido el juicio contra Amber Heard, comenzó su carrera en la actuación y será una de las protagonistas de The Idol, una producción de HBO. Con el propósito de promocionar el nuevo programa, la actriz se lució usando un vestido completamente transparente igual a la icónica prenda con la que desfiló la ex pareja de su progenitor, Kate Moss.

En la imagen la joven aparece sosteniendo en los dedos un cigarrillo e incluso se puso ropa interior de color negro para emular hasta el más mínimo detalle el look de la modelo que dio la vuelta al mundo antes de que existiera el concepto de 'volverse viral'.

Y no deja de resultar irónico, porque Lily ha tratado de distanciarse lo máximo posible de la reputación que tenían tanto Johnny como Kate mientras estaban juntos -y también más tarde- ligada al consumo de drogas y las fiestas, que cultivaron tanto a su papá como Kate. Los supuestos problemas de adicción de su papá fueron una parte importante en torno a la cual giró tanto su divorcio de Amber Heard como los casos judiciales que siguieron enfrentándoles en los años posteriores por las acusaciones cruzadas de difamación.

Asimismo, se le llegó a preguntar al actor si alguna vez había consumido sustancias y alcohol frente a sus hijos después de que Amber afirmara que, como su madrastra, se había preocupado por la seguridad de Lily Rose. En su demanda contra el tabloide The Sun, Johnny explicó que le había insistido a su hija en que nunca aceptara droga de desconocidos y le pidió que, cuando se sintiera preparada, acudiera a él para que le diera fumaran juntos su propio material.