La inesperada opinión que dio Elsa Pataky sobre ‘Flowers’, el nuevo sencillo de Miley Cyrus

El comienzo del 2023 fue la excusa perfecta para las estrellas de la música que venían manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a sus carreras, para dar el gran batacazo y volver a posicionarse en los primeros puestos, como están acostumbradas. Una de ellas fue Shakira y su Bizarrap Session #53, canción dedicada a Gerard Piqué, y la otra fue Miley Cyrus y su sencillo Flowers, un éxito sin precedentes que en menos de una semana rompió récords de reproducción en las distintas plataformas disponibles.

El detalle para nada menor del tema perteneciente a la ex Hannah Montana es que después de cuatro años se animó a dedicarle la lírica a su antiguo esposo, el actor Liam Hemsworth. No hubo quien se guarde comentarios respecto de este gran lanzamiento, incluso Elsa Pataky fue consultada y arrojó un punto de vista que sorprendió a todos por su inesperada respuesta.

Miley Cyrus y Elsa Pataky eran grandes amigas cuando eran cuñadas.

La ruptura de las relaciones de pareja trae consigo otras separaciones. Tal es el caso de Miley Cyrus, quien tuvo que distanciarse de sus entonces cuñados, Chris Hemsworth y Elsa Pataky, cuando se separó de Liam.

Miley y Elsa eran tan cercanas que, incluso, se tatuaron el mismo símbolo en señal de amistad. No obstante, hoy sabemos que la ruptura con Liam también las ha distanciado. Hace unas semanas, Miley estrenó Flowers, canción en la que, casi 4 años después, se desahoga y se empodera como mujer. “Comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, decir cosas que tú no entiendes, puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú”, se canta en el estribillo de la estadounidense.

Cuando Miely se divorció de Liam Hemsworth, cortó amistad con Elsa Pataky.

Elsa viajó a su natal España para presentar la nueva colección de las alpargatas de Gioseppo, firma de calzado de la que es imagen desde hace varios años, y allí fue cuestionada por la mediática ruptura durante una entrevista para el programa de Ana Rosa. “Para nosotros es una historia un poco ya pasada, así es la vida que ella tiene y lo que hace, eso es un tema de Liam y si él quiere pronunciarse, yo me quedo a un lado”, confesó Elsa Pataky.

Aunque Flowers está cargada de reproches para Liam, Elsa respondió de la manera más prudente y responsable cuando le preguntaron sobre el tema que se hizo viral. “Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien”, dijo. Sobre la relación que actualmente mantiene con Miley, confesó que ya no tienen contacto porque viven en distintos países.