Anne Hathaway se sumó a las transparencias y presumió su increíble figura

Anne Hathaway nunca pasa desapercibida ante el lente de una cámara de fotos. Ya fuese por su reconocida fama, su indescriptible belleza o mismo algún outfit que genere furor, la estrella cautiva a todos en cada evento que protagoniza. Y el pasado fin de semana no fue la excepción.

Como parte del prestigioso Festival de Cine de Berlín y en lo que fue un desfile por la alfombra roja de los más comentados del evento, Hathaway decidió sumarse a la gran tendencia de hoy: las transparencias.

Anne Hathaway se llevó todos los flashes del Festival de Cine de Berlín con su nake dress.

Sacando a la luz toda su sensualidad y demostrando por qué es una de las mujeres más bellas de Hollywood, la estrella decidió lucir un diseño osado de Valentino, el cual es parte de la colección Valentino Le Club Couture.

A simple vista, el look de Anne remitió a la icónica imagen de Audrey Hepburn en Muñequita de lujo, pero en detalle resultaba mucho más revelador: confeccionado íntegramente en lazos de cuero.

Este vestido de alta costura de Valentino fue el más fotografiado de la gala y, por supuesto, el más comentado por todos dentro del Berlinale. Y no sólo por su diseño, sino también por ser ella la encantadora portadora de la prenda.

Se trata de un vestido largo sin mangas y de cuello redondo, con pequeños puntos en la tela base de la pieza y encima de estos una trama de moños. Simplemente espectacular.

El estilo que se ha vuelto toda una tendencia es el naked dress, y Hathaway lo desfiló como nadie. Súper cuidado, sin dejar a la vista partes íntimas, pero enmarcando toda la sensualidad de la estrella. Su outfit se completó con unos guantes largos de efecto piel negros y unos stilettos en los pies. Además, recogió su cabello y se dejó el flequillo.