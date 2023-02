El cambio de look de Shania Twain

Una de las formas que las personas tienen para marcar una nueva etapa de vida es con un cambio la imagen personal, y ese cambio, en una celebridad, nunca pasa desapercibido. Si no, hay que ver el caso de Shania Twain, que modificó su look de una manera drástica.

Es imborrable el recuerdo de la cantante canadiense como se la vio en el video más conocido que tiene, Man! Feel like a woman, donde muestra un castaño oscuro muy marcado. Además, siempre mantuvo la misma base castaña en su cabello, que pasó de oscuro a un poco más claro, además de mantener un peinado característico.

Esta imagen que mantuvo por décadas la hizo inconfundible, tanto como su música, siendo un ícono para el pop en inglés y para el género country. Marcó la década de los ’90 con su voz y sus clásicos, acompañados por una imagen que, más adentro en el nuevo milenio, se atrevió a cambiar.

Luego de un parón de diez años, Shania volvió en 2015 con una gira y un disco, dos años después. Y con la escena dominada por la imagen en la década actual, se animó a hacer cosas nuevas con su aspecto, tiñéndose el pelo de diferentes colores en cada nueva presentación a la que asistió. Como en los últimos People’s Choice Awards de diciembre, donde presentó un medley de sus mejores canciones con el pelo de color rosa.

Evidentemente, estos cambios de imagen le sentaron bien, y por eso mostró un nuevo cambio en su cabello que la muestra totalmente platinada, algo diametralmente opuesto a lo que emanaba en su apogeo.

A inicios de febrero, salió a la venta su nuevo disco, Queen of me, y sorprendió a todos en las diferentes presentaciones de promoción que hizo. En una de las últimas, en The Late late Show de James Corden, se la vio muy cómoda y, ante la pregunta del conductor por este cambio, simplemente respondió: “Sólo me estoy divirtiendo”.

Sin dudas, su estatus de leyenda viviente del pop le está permitiendo divertirse y, a sus 57 años, está disfrutando de ello. Justamente, su presentación en los Choice Awards fue el claro ejemplo de que se ganó ese lugar de estrella y que aún mantiene ese talento.

Shania declaró a la revista People que “estar experimentando un momento de renacimiento como una artista aún relevante es gratificante”, y dejó en claro que vendrán más cosas nuevas: "Siento una confianza renovada. Ya no tengo nada que demostrar, y eso me da libertad". Solo queda esperar a ver con qué novedad sorprenderá Shania Twain al mundo.