Así es la casa donde Karina Banda vive en Argentina

Estas últimas semanas han sido intensas para la conductora Karina Banda, quien ha pasado de la felicidad a la tristeza en cuestión de días. Y es que por un lado, la esposa de Carlos Ponce expresaba su alegría por haber cumplido el sueño de toda su vida profesional, por el otro, el dolor cubría su corazón a causa de la partida de una persona muy importante para ella.

En el plano profesional, Karina Banda está cumpliendo el sueño de toda su vida.

Algo que tuvo a Karina entusiasmada fue la confirmación de un nuevo proyecto que la llevó a viajar a Argentina, país donde residirá por dos meses y medio, mientras se lleva adelante la producción de su nuevo programa. Pero, hace solo unos días, recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuelito, quien al momento del viaje de Banda, se encontraba con un delicado estado de salud.

El sábado pasado, la presentadora compartió con sus seguidores el fallecimiento de su amado abuelo, a quien pudo ver personalmente antes de viajar a Argentina.

Karina Banda hizo para sus fans un recorrido de su casa.

Como ella misma lo expresó, Karina está cumpliendo uno de sus sueños más anhelados, pero para ello ha tenido que mudarse al país donde nació el astro del fútbol Lionel Messi, donde se está grabando su nuevo programa. Asimismo, la comunicadora, se está adaptando a su nueva vida y al departamento en el que vive.

A través de una transmisión en vivo, Karina mostró a sus fans los lugares que componen su departamento, dio explicaciones, y detalles de algunos de los espacios favorito de su nuevo hogar. "Me gustó porque tiene mucha luz natural y me gusta que tiene muchos espacios sociales, me gusta sentirme en un lugar amplio. Me encantaron los colores, medio minimalista, se ve bien cuidado, bien decorado, se ve muy, muy lindo", comentó.

Además, la nueva casa de Karina cuenta con un minibar, espejos, una terraza desde donde entra mucha luminosidad, un espectacular vestidor y varios dormitorios para recibir a huéspedes.