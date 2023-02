Ángela Aguilar contó todo lo que debe tener su próximo novio para conquistarla

Ángela Aguilar siempre se caracterizó por ser una joven muy reservada. Aunque proviene de una familia de estrellas y desde muy pequeña brilla arriba de los escenarios, prefiere ser vinculada solamente con su carrera como artista y no con sus problemas personales. De esta manera, poco se conoce sobre sus amistades y sobre los hombres que conquistaron su corazón.

Aunque actualmente está soltera y trabajando en sus próximos proyectos musicales, la estrella se animó a revelar cuáles son sus gustos en el amor. De esta manera, compartió detalles de cómo debe ser el hombre ideal y su novio perfecto. ¡Te lo contamos a continuación!

Ángela Aguilar revela cómo debe ser su novio perfecto

Un día antes de San Valentín, la estrella realizó una conferencia de prensa donde habló sobre su propia línea de fragancias. Aunque recibió preguntas acerca de esta nueva faceta empresarial, las personas presentes también quisieron indagar sobre la situación amorosa de la muchacha. Lejos de quedarse callada, decidió hablar con el corazón.

Durante la ronda de preguntas, un periodista le preguntó a Ángela Aguilar si tenía interés amoroso con alguna persona. Rápidamente, la joven reveló que actualmente se encuentra soltera y que no tiene nadie a su lado. Asimismo, aseguró que el día que esto cambie y finalmente esté acompañada, ella misma lo daría a conocer.

Pese a que actualmente no tenga un crush por nadie, la Princesa del Regional Méxicano reveló que es una apasionada del amor. Según sus propias palabras, se considera una persona que le encanta estar enamorada y que también sufre el sentimiento del desamor.

“Yo creo que el corazón se lo entrego a una persona y esa a mí, yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor, me fascina el desamor, me encanta expresar los sentimientos, por eso soy cantante”, expresó.

Ángela Aguilar abre su corazón y habla sobre el amor.

Aunque para muchas personas no tener una pareja es sinónimo de soledad, la hija de Pepe Aguilar reveló que ella no lo ve de la misma manera: “No sé, la neta no te sabría decir, pero hasta este momento no busco, pero hay una frase muy buena que dice ‘soltera, pero nunca sola’”.

Y aunque no se encuentra en la búsqueda de un nuevo amor, Ángela Aguilar tiene muy claro cómo debe ser el próximo amor que la va a enamorar: “Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista, pero no lo tengo tristemente. La verdad está divertido. Se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo siempre soy muy honesta con ustedes y, en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar. Pero, ahorita, felizmente soltera”.