Los problemas crónicos que padece Jennifer Aniston debido a la actuación

Desde muy pequeña, Jennifer Aniston sabía que quería dedicarse al mundo de la actuación. De esta manera, empezó a dar vida a papeles secundarios hasta que llegó el proyecto que le cambió la vida para siempre: Friends. Cuando en los noventa se puso en la piel de Rachel Green, su nombre pasó a hacerse conocido en todas partes del mundo.

Luego de esta exitosa serie que duró varias temporadas, la intérprete comenzó a trabajar en películas aclamadas y que obtuvieron buenos números en taquilla. Sin lugar a dudas, vivió grandes momentos gracias a dicha profesión. Pero no todo es color de rosas, y ella misma confirmó que esta pasión también le provocó varios daños en la salud.

Jennifer Aniston y los problemas crónicos que padece por la actuación

Debido a que ser una estrella y formar parte de varios proyectos en simultáneo puede ser bastante agotador, Jennifer Aniston se enfrenta hace más de 30 años a problemas bastantes severos para poder conciliar el sueño. En una entrevista con la revista People, reveló que sufre insomnio y que cada vez que se acuesta en la cama tiene miedo de no poder dormirse.

"Temo pasar otra noche contando grietas en las paredes. Creo que comenzó en algún momento de mis 30 o incluso antes, pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando somos más jóvenes porque somos muy invencibles. Además, lo peor es que cuanto más te preocupa irte a la cama y no dormir, menos duermes", aseguró.

Jennifer Aniston, una de las actrices más aclamadas de Hollywood.

"Comenzó como algo que simplemente tuve que aceptar y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y cómo afecta a tu día, tu trabajo, tu función mental y tu físico", explicó sobre los inicios de este problema. En la misma línea, la intérprete de Friends también habló sobre los episodios de sonambulismo que padece.

En más de una ocasión, la actriz se despertó y se encontró caminando en su propia casa completamente dormida: "De repente estaba andando por la casa y me despertaba porque las alarmas habían empezado a sonar". Debido a que lleva varios años con estos problemas crónicos, Jennifer Aniston decidió pedir ayuda.

"Se convirtió de repente en algo con lo que realmente estaba luchando. Solía ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño. No puedes hacer ejercicio y no puedes comer bien si no has dormido bien, porque tu reloj biológico está completamente desfasado", relató durante la entrevista.

Con la ayuda de un especialista, la estrella logró encontrar algunas formas de dormir horas. De esta manera, reveló que ahora marca una hora fija para acostarse durante la noche y que deja su teléfono fuera del dormitorio. Aunque cambió su rutina, aseguró que habrá algo que nunca cambiará: dormir con sus perros en su cama. “¡Es demasiado acogedor cuando te abrazan! Vale la pena”, expresó.