Así de pequeño lucía Elijah Wood en su primer papel en Volver al Futuro 2

Elijah Wood ha realizado diferentes películas desde que comenzó su carrera artística. Sin embargo, no podemos negar que uno de sus trabajos más populares y aclamados en todo el mundo es El Señor de los Anillos. La estrella se colocó en la piel de Frodo, el personaje principal de la historia y el cual le cambió la vida para siempre.

Pero antes de alcanzar este éxito mundial, el intérprete ya había trabajado en diferentes producciones. En el listado, podemos encontrar una película que se convirtió en un ícono y que es aclamada por diferentes generaciones. ¿De cuál hablamos? De Volver al Futuro 2, el film protagonizado por Michael J. Fox.

Cuando era muy pequeño, el actor tuvo la oportunidad de aparecer en una escena de Volver al Futuro 2. Se trata del momento en el cual Marty McFly ingresa al Café 80s en el Hill Valley, e intenta enseñarle a dos niños cómo jugar Wild Gunman en 2015. Aunque muchos lo habrán pasado por alto, uno de esos muchachitos era Elijah Wood.

Durante su participación en el segmento The Film That Lit My Fuse de Deadline, el actor recordó aquella escena y cómo fue trabajar en una película que forma parte de la historia del cine. “Recuerdo haber visto a Gremlins y Volver al futuro cuando era niño y me encantó. Pero nunca vi esas películas pensando que podría tener algo que ver con ellas o que esa sería una vocación mía”, declaró.

“El primer papel que tuve en una película fue en Volver al Futuro 2 y eso fue una locura porque tomó lo que entendía sobre el cine y lo puso en este ámbito muy real”, reveló la estrella. Cuando apareció en dicho film, el intérprete tenía alrededor de 8 años. Aunque luce muy pequeño y adorable, sus rasgos faciales siguen siendo muy parecidos en la actualidad.

Elijah Wood actuando en Volver al Futuro 2.

Aunque la estrella había trabajado en diferentes comerciales y sabía muy bien lo que significaba la actuación, recién se sintió parte de dicho mundo cuando formó parte de una película que creció viendo cuando era pequeño. “Fue completamente alucinante. Y esa puede haber sido la primera vez que me di cuenta de qué era esto y que esto podría ser una vida”, concluyó.

Han pasado muchos años desde esa película, y Elijah Wood tiene 42 años en la actualidad. Aunque ahora es un hombre adulto, no podemos negar que sigue luciendo igual que en su infancia y sigue encabezando proyectos que le generan mucha felicidad a nivel profesional.