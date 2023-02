El picante cruce entre la novia de Christian Nodal y un youtuber que criticó a Rihanna

Rihanna se presentó con un esperado show en el entretiempo del Super Bowl y generó una fuerte polémica en redes sociales. Varios celebraron el regreso de la cantante a los escenarios, pero otros criticaron su performance sin piedad.

Con esta grieta instalada alrededor del espectáculo que dio la estadounidense, que anunció estar transitando su segundo embarazo, el intercambio de diferentes opiniones llevó a la novia de Christian Nodal a tener un enfrentamiento directo contra un youtuber.

El show de Rihanna despertó varias opiniones encontradas.

Recordemos que Nodal se encuentra en pareja con la rapera argentina Cazzu, quien se encuentra instalada desde hace un tiempo en México, país natal del cantante de regional.

De carácter fuerte y poco filtro, la joven de 29 años salió en defensa de Rihanna contra Pablo Agustín, famoso youtuber y conductor de Más De Lo Mismo, que se transmite por la señal Luzu TV. En este contexto, el influencer criticó a la estelar cantante.

“Amo que esté embarazada y feliz pero me aburrió la performance. Rihanna vos sabes que te respeto, y siento profunda admiración por vos, pero me dormí, no me dio a un halftime del super bowl, me dio vibes rock in rio embarazada queriendo vender maquillaje”, escribió Agustín en su cuenta de Twitter.

A todo esto, la pareja de Nodal salió al cruce de manera irónica y disparó con fuertes argumentos. “Te faltaron los fuegos artificiales y las guevaditas que ni siquiera las hace el artista sino algún ingeniero en no se ke verga", comenzó la rapera.

El tenso cruce entre Cazzu y el youtuber Pablo Agustín.

Luego, con mucha furia, Cazzu agregó: "Porque lo que ella tenía que hacer lo hizo, CANTAR. Te lo dice una que canta no una k hace podcast en sillón. Pablo, vos sabes que te respeto pero…".