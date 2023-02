Desde la piscina, Sofía Rivera Torres sacude las redes con entallado bikini

La actriz Sofía Rivera Torres sacudió las redes sociales al publicar una serie de fotografías con la cuales dejó en claro que es una de las mujeres más hermosas del ámbito artístico latino. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de la telenovela “Cabo” paralizó los corazones de sus seguidores luciendo un entallado bikini que destacaba su escultural silueta.

Sofía utiliza sus redes para compartir atrevidas prendas que causan furor entre sus fans provocando la reacción de los mismo, quienes no dudan en enviarles numerosos mensajes halagadores resaltando sus atributos. Entre los comentarios que recibe la también presentadora, nunca faltan las románticas palabras de su esposo, el conductor de televisión Eduardo Videgaray.

Sofía Rivera orres sacudió las redes luciendo un entallado bikini.

Sofía Rivera Torres sacude las redes con un entallado bikini

Recientemente, Sofía Rivera Torres compartió desde Los Cabos, California, dos imágenes donde se la ve al borde de una piscina y con el mar de fondo. La actriz se encuentre en Estados Unidos grabando la telenovela “Cabo”, donde comparte créditos con sus colegas Bárbara de Regil y María Chacón.

La también conductora derrochó estilo y sensualidad luciendo un ajustado bikini negro con estampados de sol y tigre, que dejaba ver su trabajada silueta. Mientras que la mayoría de sus fanáticos elogiaban su espectacular cuerpo, uno de los usuarios criticó las “lonjas” de Sofía, y es por ello que la actriz aprovechó su publicación para dar un reflexivo mensaje.

Sofía Rivera Torres dejó en claro que posee uno de los mejores cuerpos del medio.

"Cuando le estaban tomando estas fotos a Karencita alguien me dijo que se me veían las lonjas de donde me apretaba el bikini. Sonreí y contesté, 'Pues si se ven es porque ahí están'. Y me parece bonito que alguien en casa vea mis lonjas y piense, ahuevo, si ella puede estar en horario estelar con sus lonjitas yo puedo hacer lo que quiera con las mías”, escribió la actriz que da vida “Karen” en la telenovela “Cabo”.

"Y no me arrepiento! El problema jamás será tu cuerpo, las opiniones de los demás o los estándares irreales de belleza. El único impedimento es nuestra mente y nuestra actitud. ¡A amarnos como somos, a chingarle para ser mejores y a soñar en grande! Te amo Karen, gracias por tanto!", escribió Sofía para cerrar con su publicación.

Por su lado, su esposo Eduardo Videgaray envió un romántico comentario a su amor. "Karen es una Diosa!", haciendo alusión al personaje que interpreta Sofía en la producción “Cabo”.