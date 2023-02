El gran debut del hijo de Chayanne como modelo y diseñador en Nueva York

Desde hace varios años, Chayanne brilla en el mundo de la música. Con su carisma, sus canciones pegadizas y sus pasos de baile, el intérprete logró conquistar a toda América Latina. Aunque el tiempo pase, continúa luciéndose como en sus inicios y sigue conquistando a sus fanáticos en cada concierto que realiza.

Además de ser una estrella de la industria de la música, también es un padre de familia. Debido a que él luchó por sus sueños hasta conseguirlos, el puertorriqueño le enseñó lo mismo a sus hijos. En la actualidad, su hijo varón se encuentra trabajando en su marca de indumentaria y triunfa en la Semana de la Moda de Nueva York.

Lorenzo, el hijo de Chayanne, en la Semana de la Moda de NY.

Aunque Lorenzo Figueroa no siguió los pasos de su padre y no se unió al mundo de la música, no podemos negar que está logrando cosas sorprendentes. El muchacho de 25 años logró materializar uno de sus grandes deseos y se convirtió en diseñador de modas. ¡Esto no es todo! También participó de uno de los eventos más importantes vinculados al diseño de indumentaria.

Después de trabajar muy duro y estar atento a cada detalle, el hijo de Chayanne debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con su marca Stamos Bien. Además de ser la cara principal de dicha firma de indumentaria, también se animó a desfilar sus prendas y caminar por la extensa pasarela.

“Uno tiene que hacer de todo en este tipo de industria. Tienes que mostrar cara, ser empresario, modelo, diseñador. Yo quiero hacer todo eso para que la gente sepa que puedo hacer diferentes cosas. Esa es la imagen que yo le quiero dar a toda la gente”, le dijo el muchacho a Hoy Día, el programa de Telemundo.

Chayanne junto a su hijo Lorenzo Figueroa.

Cabe destacar que el muchacho estudió Negocios y Finanzas en Florida. Actualmente, está desarrollando parte de su carrera en su marca de indumentaria: “Yo lo descubrí cuando me gradué de la universidad. Quería hacer un proyecto, algo que pudiera representar a la gente latina y que sea algo positivo y que a la gente le guste ponerse y por eso hicimos ropa”.

En cuanto a la relación que mantiene con su padre y su opinión respecto al proyecto, Lorenzo reveló que el cantante siempre fue uno de sus pilares y que lo acompañó en todo el proceso: “Él está súper orgulloso, feliz de que yo estaba haciendo este tipo de cosas, algo positivo. Él, como te dije, como papá y como mi mejor amigo, me daba diferentes consejos y estaba feliz cuando yo le dije de esto”.

En las redes sociales, el hijo de Chayanne mostró cómo fue el desfile que realizó en la Semana de la Moda. Allí se lo puede ver con una gran sonrisa en su rostro y acompañado de grandes amigos, siendo uno de ellos Ashley Cariño, Miss Puerto Rico 2022.