Kylie Jenner y Kim Kardashian elevan la temperatura de las redes

Kylie Kristen Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense que con el paso de los años deslumbra a todos con su belleza y talento. Ella comenzó su carrera profesional a los diez años protagonizando junto a su familia la serie de telerrealidad de E! Keeping Up with the Kardashians.

Kylie Jenner es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics. Con tan solo 25 años se ha convertido en una de las mujeres más adineradas y poderosas de la farándula americana. En su cuenta oficial de Instagram la menor del clan Kardashian posee más de 380 millones de seguidores.

Kylie junto a su hermana Kim.

Debido a ello grandes marcas de ropa y productos de belleza la contratan para que protagonice sus campañas publicitarias. Fiel a su estilo, hace algunas horas compartió un carrusel de fotos en su feed de la mencionada red social de la camarita que causó casi seis millones de reacciones entre likes y mensajes que alabaron a la modelo.

En las fotos se puede ver a Kylie Jenner junto a su hermana Kim Kardashian a orillas de la piscina. En las mismas se las puede ver luciendo unos microbikinis que elevaron la temperatura de la red. Una vez más las populares influencers demostraron que no solo son dueñas de una imponente belleza sino también de una perfecta figura.

Kylie y Kim son dos de las personas con más seguidores en Instagram.

Junto a las imágenes Kylie Jenner agregó una simple frase que dice: "Tú mi gemela". Este comentario generó la reacción inmediata de su hermana Kim Kardashian que además de darle su corazoncito le contestó con las siguientes palabras: "Siempre y para siempre". Khloe´ Kardashian tampoco se quedó afuera del post y les dedicó un emoticón de gemelas.