A qué mujeres se les adjudica ser las novias de Pedro Pascal

Es algo inevitable que cuando un actor comienza a ganar popularidad, existan muchos rumores en las publicaciones del corazón. Y más aún cuando se trata de esos galanes de gran presencia, porque todos sus fanáticos quieren saber acerca de su estado sentimental. Esto le viene pasando a Pedro Pascal.

El actor chileno de 47 años, que ha ganado fama tras protagonizar éxitos como The Mandalorian y la nueva serie The Last of Us. La honestidad de sus interpretaciones, además de los roles elegidos para desenvolverse, lo ha vuelto una personalidad muy atractiva. Teniendo esto en cuenta, preguntas acerca de su estado civil brotan por doquier.

En los tres trabajos que lo catapultaron al estrellato, los dos mencionados y Game of Thrones, mostraron a Pascal en una faceta fuerte, de liderazgo, con fuertes valores familiares y, de una u otra forma, seductor, seguramente impulsado por su efervescente sangre latina. Es por esto que, en buena ley, se ganó el título de galán, y si algo tiene un galán es un sinfín de rumores de pareja.

Hace poco tiempo, Pedro confesó que uno de sus placeres culposos es buscar en internet las parejas falsas que le inventan. Pero en esas búsquedas, también aparecen aquellos romances que sí tuvieron lugar en su vida y que forman parte de su carrera como actor. He aquí tres parejas que tuvo desde que está en la pantalla, y como pista principal, todas fueron compañeras de elenco.

Hay que remontarse a los años ’90 para recordar la pareja que hizo con la actriz Maria Dizzia, tras conocerse al compartir elenco en un capítulo de La Ley y el Orden y, luego, comenzar a salir.

Pasaron años hasta que volvió a vérselo muy acaramelado con una colega, cuando en 2014 se lo vinculó con la actriz británica Lena Headey, con quien coincidió en la tercera temporada de Game of Thones. Ella interpretaba a la reina Cersei Lannister y él, al exótico Oberyn Martell. Posteaban fotos con una cercanía muy especial, pero parece que no fue por mucho tiempo.

Un año después, en 2015, Pedro fue visto muy seguido con Robin Tunney, actriz que le dio vida a Teresa Lisbon en la serie The Mentalist. Los reporteros gráficos los retrataron en muchos eventos juntos, y en esas fotos quedó retratada la química existente entre ellos.

Más allá de este repaso, lo cierto es que Pascal está soltero, y seguramente, en sus ratos libres, seguirá googleandose, con alguna bebida en mano, y pensando “a ver, ¿con quién me vincularán esta vez?”.