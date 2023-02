Alejandra Espinoza tuvo que salir a aclarar su polémica foto con un pastor de su iglesia

Alejandra Espinoza intenta estar alejada de los escándalos, pero a veces no es tan fácil. La presentadora de televisión suele compartir algunos detalles de su vida privada en las redes sociales; aunque muchas veces son bien recibidos por sus seguidores, otras veces generan mucha polémica en la sección de comentarios.

Esto fue lo que sucedió con uno de las últimos posteos que realizó. Unos días atrás, la presentadora publicó una imagen de un suceso que vivió en su iglesia y junto a su pastor. Debido a que la fotografía llamó la atención de los usuarios, no tardaron en surgir comentarios polémicos donde la cuestionaban sobre su religión.

La imagen de Alejandra Espinoza que despertó la polémica.

En la polémica imagen que fue publicada en la cuenta oficial de la estrella, se pueden leer los mensajes de diferentes usuarios que le preguntan sobre su religión y sobre su pastor. Debido a que el posteo generó un gran revuelo, la presentadora sintió que lo mejor era romper el silencio y dar una explicación sobre esta faceta de su vida.

De esta manera, Alejandra Espinoza se colocó frente a una cámara y filmó un extenso video donde aclara todas las dudas que surgieron. "El miércoles de la semana pasada publiqué una fotografía con mi esposo en mi iglesia donde nuestro pastor está orando por nosotros. La publico como publico 20 mil cosas, no es que me estaba bautizando ni nada“, comenzó diciendo.

“Se me había olvidado por qué no publicaba más cosas de mi vida religiosa y es que empecé a ver que la gente empezó como a discutir mucho, lo cual me parece demasiado triste de verdad y recordé de hecho por qué no comparto esa parte de mi vida que es tan mía", expresó con mucha tristeza la actriz.

"No hay razón para mí, como yo veo las cosas, que estén peleando que si yo soy cristiana o soy católica, que si la relación que con los pastores, que si los curas o que si lo que sea", aclaró. En la misma línea, la estrella le dejó muy en claro a sus 3 millones de seguidores que ella utiliza su cuenta para hablar de lo que piensa y de lo que siente.

Alejandra Espinoza protagoniza un nuevo escándalo.

De esta manera, hizo hincapié en que la imagen no fue publicada con la intención de cambiar las ideas de sus seguidores: “No es que yo esté tratando de ni llevar a nadie, ni jalar a nadie conmigo, ni de alejar a alguien...“. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la religión de Alejandra Espinoza y sus posteos en las redes generan una polémica.

La estrella recordó la vez que realizó un posteo sobre Halloween, donde se mostraba en contra del festejo y no quería que su hijo lo celebrara en el colegio con sus amigos. "Me acuerdo que hicieron un escándalo, muchas personas católicas hicieron un escándalo que porque yo le estaba tirando a los curas o que estaba hablando mal de un cura y en verdad no es cierto“.

Por último, Alejandra Espinoza volvió a recalcar que las cosas que publica en las redes sociales se basan en sus opiniones y en su vida privada. “No se tomen las cosas tan personales“, le pidió la famosa presentadora a sus seguidores.