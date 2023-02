Los secretos de Úrsula Corberó: cuál es su mayor fobia y a qué le tiene miedo

Úrsula Corberó saltó a la fama internacional después del éxito mundial que logró la serie 'La casa de papel' de Netflix. Interpretando al recordado personaje de Tokio. Desde entonces, se mantuvo bajo la óptica de todos los medios y cada paso que realiza genera interés.

Hoy es una de las actrices españolas más conocidas y queridas del mundo del espectáculo, además de ser seguida por flashes y fans de la moda por sus looks que siempre marcan tendencia. Pero detrás de Úrsula hay mucho más.

Consolidada como una de las figuras más queridas por los directores, la prensa y el público, la estrella catalana se abrió dando a conocer sus más íntimos y desconocidos misterios de su vida, haciendo foco en las cosas que teme y las fobias que la posee.

Un punto relevante dentro de la vida de Corberó es que le tiene fobia a las tarántulas y a los tiburones. Tiempo atrás, en una entrevista en El Hormiguero, también admitió tener fobia a las cucarachas, recordando un episodio que vivió en Panamá, un lugar en el que no la pasó nada bien.

"En Panamá las cucarachas tienen ojos como sapos, tengo una gran fobia. En Tailandia también había bastantes. Es como la ley de la atracción, cuando piensas en algo acabas buscándolo. Dormía con una mosquitera, llegué a poner un candado para que no entraran, pero acabaron entrando en la cama. Eran grandes y voladoras", confesó.

Pero quizá uno de los temas que más moviliza a Úrsula es el temor a una de las actividades más comunes: manejar. Esto fue un problema años atrás, ya que confesó que tenía el carnet de conducir y hasta el auto, pero no se animaba a hacerlo.

Úrsula Corberó se confesó sobre sus mayores temores.

“Tengo libreta de conducir y coche, pero me da miedo y no lo agarro desde hace dos años. Tengo que hacer terapia para superar eso: no es que tenga miedo yo, es que me dan miedo los demás, como no los conozco”, explicó Corberó hace algunos años. Esto definitivamente lo ha tenido que aprender a controlar.

Otro de los datos, quizá más comunes en cuanto a temores, es que en la época que rodaba la serie española 'Física o Química', la joven de 33 años no grababa algunas escenas ya que siempre tuvo miedo a las alturas.