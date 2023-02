Alcoholizada en vivo, Consuelo Duval reclamó un aumento y la corrieron de Televisa

Desde que comenzó su carrera en la pequeña pantalla, Consuelo Duval logró ganarse el corazón de la audiencia con su profesionalidad y su talento. Tanto en el pasado como en la actualidad, la presentadora demuestra que sabe muy bien cómo lucirse y desenvolverse frente a las cámaras.

A lo largo de los años, la mexicana tuvo la oportunidad de sumarse a diferentes proyectos televisivos. La mayoría de ellos se convirtieron en grandes éxitos, que la ayudaron a potenciar por completo su carrera y la convirtieron en la estrella que es hoy en día. Aunque siempre recordamos sus logros, lo cierto es que la presentadora no siempre vivió momentos memorables.

Consuela Duval recordó la vez que fue despedida

La actriz mantuvo una charla con Adela Micha, donde repasaron su trayectoria y también la carrera que hizo de la mano de Televisa. Fue en ese preciso momento, cuando Consuelo Duval recordó un mal momento que vivió junto a la cadena televisiva hace varios años atrás.

De acuerdo a sus propias palabras, un día decidió tener una conversación muy seria con la cadena. Cuando descubrió que su compañero Adrián Uribe había recibido un aumento de sueldo mayor a la de ella, la presentadora se enfureció por completo. Sentía que la diferencia era injusta, ya que ambos realizaban las mismas tareas.

Por este motivo, decidió charlar con su compañero y le confesó lo que tenía planeado: mantener una charla con los ejecutivos del canal y plantearles un aumento de sueldo. Su objetivo era dejarle en claro a Uribe que no tenía nada en contra él, pero quería luchar por lo que creía justo y por su esfuerzo.

De esta manera, decidió coordinar con los ejecutivos la tan anhelada charla y tomarse unos cuantos tragos para tomar el valor que necesitaba. En la actualidad, la estrella siente que no manejó el problema de la mejor manera y que su imprudencia le trajo varias consecuencias.

Consuelo Duval y el mal momento que vivió en la TV.

“A lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó. Fue equivocada y aparte iba peda; o sea, muy mal, lo hice muy mal y no tuve ni criterio ni inteligencia emocional; me movió la víscera. Y allí sí es la leyenda urbana de ‘el que se enoja, pierde’ y perdí”, comentó en la entrevista.

“Les dije yo llegué primero, yo nací primero. Entonces, ¿cómo le estás dando prioridad a él? Lo planteé de la chingada: ‘A mí me das un peso más que a Adrián o me voy’. Fue desde el ego, desde el dolor. Y me dijeron: ‘pues, vete, mi hija‘”, recordó la estrella.

En la misma línea, Consuelo Duval reconoció que aquellos errores “no fueron en vano“. “Uno aprende. Sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”, expresó con sinceridad.